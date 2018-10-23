''Пойдет в президенты'': раскрыты планы задержанного экс-мужа Подкопаевой

Кум президента РФ и лидер политического движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук может представить обвиняемого в государственной измене бизнесмена и волонтера Тимофея Нагорного, как единственную альтернативу на президентских выборах-2019 в Украине, развалив дело бизнесмена.

В комментарии OBOZREVATEL журналист и друг обвиняемого бизнесмена Роман Реведжук сообщил, что был шокирован доказательствами СБУ против Нагорного, однако не сомневается в их неоспоримости.

"В СБУ говорят, что видео - это часть из того количества материалов, которым они владеют. Просто из уважения к его волонтерской деятельности не хотели всего публиковать, потому, что во-первых, это займет довольно много времени, а во-вторых, они уже не хотят совершенно разочаровывать тех людей, которые приобщались к его акциям, и я был одним из них. Честно говоря, я в шоке информации, которую увидел", - сказал он, добавив, что "те факты, которые показала СБУ, бесспорные".

Журналист рассказывает, что за более чем 5 лет знакомства с Нагорным, он не заметил у него пророссийских взглядов, и все же у него была довольно специфическая политическая позиция.

"У него специфическая позиция, он политически нестабилен, иногда с критики он переходил на какую-то другую необоснованную позицию... Надо учесть, что он из Донбасса, там для людей идет довольно специфическое представление информации. Но вместе с тем, он говорит конкретные вещи, или он говорил это для того, чтобы получить средства или убедить, я не могу сказать", - рассказал он.

Журналист Роман Реведжук и бизнесмен Тимофей Нагорный Фото: Facebook Реведжук

Что касается заявлений СБУ о создании Нагорным политической партии, которая бы продвигала интересы России в украинском парламенте, Реведжук вспоминает, что после первого года знакомства с Нагорным, он понял, что у бизнесмена есть президентские амбиции, однако у него не было шансов выиграть выборы.

И все же, по словам журналиста, в процесс включились некоторые политические группы, которые могут представлять Нагорного как лучшую альтернативу президентских выборов-2019 в Украине.

"В последнее время в обществе много говорят об альтернативном лидере. С тех политических аспектов, и тех политических лиц, которые присоединились сейчас к этому делу, я думаю, что Нагорным как раз могут воспользоваться. Мы понимаем, что Медведчук сам баллотироваться на выборы не будет. Соответственно, он может предложить нам кандидата, и почему бы не воспользоваться этой ситуацией и предложить нам Нагорного. Как нового кандидата, который никогда не был в политике, который всю дорогу занимался волонтерством и общественной деятельностью", - говорит он.

Как объясняет Реведжук, по делу Нагорного сработает некий "феномен Медведчука", ведь у политика достаточно своих агентов, в том числе и в силовых структурах, благодаря чему дело просто развалят, а Нагорного представят в статусе политически преследуемого.

"Я назову это открытием дверей в политический мир. Я думаю, что Нагорный уже сам не играет, сейчас ему изменили меру пресечения и арестовали на месяц, и если дальше эта ситуация будет раздуваться, то уже будет очевидно, что играет не Нагорный, потому после таких обвинений выйти самостоятельно практически невозможно. Поэтому здесь сработают высшие силы, и "феномен Медведчука" играет свою роль в этом", - считает Реведжук.

"Его амбиции просто затмили ему разум, и затянули его глубину. И нет разницы, какая это сторона, или это враг, не враг, или это партнер, важнейшим аспектом для него стали деньги", - добавил друг обвиняемого бизнесмена.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины обнародовала видео, на котором подозреваемый в государственной измене бизнесмен Тимофей Нагорный рассказывает о своих связях с РФ.