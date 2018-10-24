''Дважды убили'': родителей жертвы бойни в Керчи возмутил цинизм росСМИ

Родителям студентки Алины Керовой, погибшей в результате теракта в колледже Керчи, пришлось повторно поехать на опознание после "интервью" пропагандистки Ольгы Скабеевой.

Так, Виктория и Сергей Керовы после обнародования фейкового "разговора" журналистки с их уже погибшей дочерью начали получать многочисленные звонки от знакомых, передает "Дождь".

"Мне начали звонить. Сказали: "Включите срочно телевизор, там запись Алины идет". Мы включили, уже запись прошла, было окончание этой передачи. Я стала искать в интернете этот отрезок ее голоса. Мне все звонят и говорят: "Вика, ты в своем уме? Ты точно опознала? Это она?" Муж в отъезде, звонит мне: "Ты точно уверена?" Буквально в течение получаса нам опять звонят из морга - приезжайте на повторное опознание. Мы еще раз поехали со свекровью. Я же не больная, это мой ребенок, ее одежда, все ее: руки, ноги, тело", - рассказала мама погибшей.

Виктория, Алина и Сергей Керовы tvrain.ru

Она добавила, что ее дочь находилась в самом центре взрыва, поэтому шансов выжить у нее практически не было.

"Мы нашли потом этот отрезок разговора - это не Алина и не ее голос, это совершенно другой человек. Ну как не проверить информацию, назваться ее именем, как так могли сделать? Показать на всю страну... Звонят из-за границы наши друзья, плачут и страдают", - сказала Виктория Керова.

Родители также отметили, что телеканал "Россия 1", который опубликовал скандальное "интервью", не извинился после инцидента.

"У меня появилась надежда. Обнадежила [программа], что наш ребенок живой, а потом дважды убила", - подытожила мама жертвы теракта.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 октября студент Владислав Росляков пришел в Керченский колледж с ружьем и самодельными взрывными устройствами, и начал расстреливать всех, кто встречался ему на пути. После этого он покончил с собой в помещении библиотеки.

Оккупационные власти отвергают версию теракта, считая гибель 21 человека и травмирование почти 60-ти — убийством. Украинские власти расценили нападение как теракт и уже начали расследование.