Душил руками, потом скотчем: появились страшные подробности убийства студентки в Житомире

Убитая в Житомире 20-летняя студентка Анна Голубенко долго сопротивлялась и преступник не смог ее убить с первой попытки.

"Он приставил к ней пистолет и хотел заставить ее выпить лекарственное вещество. После этого он ее задушил. Руками душил, с первого раза не получилось, потом скотчем начал перематывать. Она долго боролась за жизнь", - сказал глава ГУ Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко, передает ТСН.

Во время задержания у 31-летнего мужчины были при себе граната, незарегистрированный пистолет и маленькие бутылки с неизвестной жидкостью.

Стало известно, что мужчина имел с Анной Голубенко длительные близкие отношения и убил ее из мести. Так, месяц назад его похитили бандиты и держали в гараже несколько дней. Они требовали деньги и имущество. Мужчина сбежал из плена, а преступников задержали. Он решил, что бандитов на него навела его девушка.

"Она скинула ему фотографию, где он связан этими похитителями, и этой фотографии, кроме похитителей, ни у кого не было. И из этого он сделал вывод, что только она знала, где он в Киеве живет", - рассказал Печененко.

В машину к мужчине Анна села добровольно, не подозревая об опасности. Убийца признал вину и сказал, что не жалеет. За совершение данного преступления ему грозит 15 лет лишения свободы. Однако в полиции подозревают его также в изготовлении и сбыте амфетамина и в отношении него могут возбудить еще одно уголовное производство.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20-летняя студентка Анна Голубенко ушла из дома в Житомире 2 августа и не вернулась. Девушку объявили в розыск, и через несколько дней ее тело нашли в лесополосе возле трассыблиз села Бондарцы. 9 августа подозреваемый был задержан.

Согласно предварительным данным, девушка села в машину к убийце — 31-летнему безработному местному жителю. В авто началась перепалка, которая переросла в конфликт. Мужчина угрожал студентке убийством. Затем он ее задушил и вывез тело.