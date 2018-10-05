ДТП с Зайцевой: выяснилась важность показаний пропавшего свидетеля

Показания ключевого свидетеля в деле Алены Зайцевой нарколога Елены Федирко, которая осматривала виновницу ДТП в Харькове, должны поставить точку в дискуссии о том, была ли обвиняемая под воздействием наркотический веществ во время аварии.

"Третий адвокат Зайцевой Евгений Мельниченко сделал заявление о том, что акт осмотра подписанный Федирко был сфабрикован ею, что осмотр не проводился. Таким образом он пытается поставить под сомнение результаты выводов Центра психического здоровья и мониторинга МОЗ Украины о том, что обвиняемая пребывала в состоянии, вызванном употреблением наркотических и психотропных веществ или иных одурманивающих средств", - сказала OBOZREVATEL адвокат одной из пострадавших Лариса Матвеева.

Появление Федирко в суде наконец смогло бы расставить все точки над "и" в этом споре.

"Только Федирко сможет подтвердить или опровергнуть, проводился осмотр или нет. Но вот СМИ уже общались с полицейскими, которые сопровождали Зайцеву на осмотр, они подтверждают, что осмотр таки проводился, и та запись, которая была представлена в суде, она только частично отображает то, что на самом деле происходило", - объяснила адвокат.

В связи с этим Матвеева добавила, что "считает позицию защиты несостоятельной".

"По поводу того, насколько необходимо найти Федирко, да, ее показания важны для судебного рассмотрения по данному делу, но если ее не будет, будем искать другие способы обеспечения доказательств", - отметила она, добавив, что у полиции есть все необходимые возможности для розыска Федирко.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, врач-нарколог Елена Федирко, которая проводила первую экспертизу крови Зайцевой после аварии, накануне судебных слушаний, неожиданно уволилась по собственному желанию из Областного наркодиспансера.

По месту жительства Федирко не появлялась. В один из приходов полиции двери квартиры открыла женщина, которая отказалась представиться, но сообщила, что разыскиваемая уехала на "неподконтрольную территорию Украины".

Позже прокурор зачитал в суде официальный ответ пограничников, в котором говорилось о том, что нарколог не выезжала на временно оккупированную территорию на Донбассе. Судья приказал и дальше искать Федирко.