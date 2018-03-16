ДТП на Сумской: стало известно, в чем обвиняют Дронова

Участнику смертельного ДТП в Харькове на улице Сумской, водителю Volkswagen Tuareg Геннадию Дронову инкриминируют то, что он перед началом движения не убедился в безопасности своего движения.

Об этом, комментируя позицию стороны обвинения, заявил его адвокат Сергей Перепелица, передает "Громадське радіо".

Пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик заявила, что точная скорость "Лексуса" второй обвиняемой по делу Елены Зайцевой не установлена, но в обвинительном акте указано, что автомобиль двигался с превышенной скоростью, не меньше 80 км в час.

По ее словам, это уже правонарушение и этого достаточно для обвинения.

"Мы установили факт нарушения, и он есть в обвинительном акте, он вменяется в вину, и человек будет за это отвечать перед судом", – подчеркнула представитель прокуратуры.

В свою очередь Перепелица заявил, что установить точную скорость Зайцевой принципиально важно, поскольку от этих данных зависит, мог ли его подзащитный успеть увидеть опасность со стороны.

"Здесь вопрос: он убедился в опасности автомобиля Lexus, который двигался со скоростью 80 км/ч или 150 км/ч? Это очень принципиальная разница, чтобы установить, имел ли он возможность вообще увидеть такую опасность", – сказал он.

"В случае, когда автомобиль движется со скоростью 120 км/ч, он за 1 секунду проезжает определенное расстояние. И когда Дронов увидел тот автомобиль, на расстоянии он был? На расстоянии 20 метров или 150 метров? Если это расстояние 150 метров, то какая же это опасность?" – добавил адвокат.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Дронов отказался давать показания суду без допроса свидетелей.