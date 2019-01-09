ДТП можно было избежать: названа роковая ошибка Зайцевой

Дополнительная экспертиза по делу смертельного ДТП в Харькове установила, что Алена Зайцева могла успеть остановить свой Lexus до столкновения с автомобилем Геннадия Дронова.

При этом если бы Дронов начал движение на зеленый, а не желтый сигнал светофора, столкновения машин тоже можно было избежать, сообщила на своей странице в Facebook журналистка Татьяна Доцяк.

"Днепровская экспертиза установила среднюю скорость движения Lexusa — 106 км/час. Зайцева, даже на такой большой скорости, могла бы затормозить. Когда загорелся "желтый", она была на расстоянии 120 метров от столкновения, а тормозной путь составил бы 90 метров. Соответственно, если бы хотела затормозить — сделала бы это и аварии не произошло бы", — рассказала детали журналистка.

Алена Зайцева и Геннадий Дронов Facebook Дмитрий Марзони

Она также отметила, что до сих пор неизвестно, куда исчезла кровь и моча для анализов Зайцевой, взятая сразу после аварии. Также остается неизвестным местонахождении нарколога Елены Федирко, которая проверяла наличие опиатов в крови водителя.

Алена Зайцева и Геннадий Дронов "Накипело"

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