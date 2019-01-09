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ДТП можно было избежать: названа роковая ошибка Зайцевой

9.1тЧитать материал на украинском

Дополнительная экспертиза по делу смертельного ДТП в Харькове установила, что Алена Зайцева могла успеть остановить свой Lexus до столкновения с автомобилем Геннадия Дронова.

При этом если бы Дронов начал движение на зеленый, а не желтый сигнал светофора, столкновения машин тоже можно было избежать, сообщила на своей странице в Facebook журналистка Татьяна Доцяк.

"Днепровская экспертиза установила среднюю скорость движения Lexusa — 106 км/час. Зайцева, даже на такой большой скорости, могла бы затормозить. Когда загорелся "желтый", она была на расстоянии 120 метров от столкновения, а тормозной путь составил бы 90 метров. Соответственно, если бы хотела затормозить — сделала бы это и аварии не произошло бы", — рассказала детали журналистка.

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Алена Зайцева и Геннадий Дронов

Алена Зайцева и Геннадий Дронов

Facebook Дмитрий Марзони

Она также отметила, что до сих пор неизвестно, куда исчезла кровь и моча для анализов Зайцевой, взятая сразу после аварии. Также остается неизвестным местонахождении нарколога Елены Федирко, которая проверяла наличие опиатов в крови водителя.

Алена Зайцева и Геннадий Дронов

Алена Зайцева и Геннадий Дронов

"Накипело"

Как писал OBOZREVATEL:

  • В октябре 2017 года на ул. Сумской в Харькове авто Зайцевой и Дронова столкнулись, после чего влетели в 11 пешеходов. В ДТП погибли шесть человек.

  • Зайцева утверждала, что не превышала скорость, однако экспертиза показала, что ее Lexus мчался со скоростью свыше 100 км/час.

  • В январе 2019-го стало известно, что в Харькове могут закрыть автошколу, которая выдала права Алене Зайцевой.

  • Также суд отклонил ходатайство обвинения и защиты Алены Зайцевой, которые просили не приобщать результаты экспертизы в Днепре к делу.

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Тема
ДТП в Харькове на Сумской
Место
УкраинаХарьков
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