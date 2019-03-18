Драки, потасовки, взрывы: как в Украине пытаются сорвать выборы

В Украине перед выборами президента мошенники по телефону угрожают избирателям, запугивая их не ходить на голосование.

В МВД сообщили, что по стране появляются колл-центры, откуда украинцев предупреждают не ходить на выборы, передает "Интерфакс-Украина".

"Буквально на днях появилась информация от сети "Опора", мы начали уголовное производство по этому факту: в разных областях появляются колл-центры, которые запугивают людей, чтобы они не шли на выборы", – сообщил глава координационного штаба МВД по обеспечению правопорядка на выборах, советник министра внутренних дел Иван Стойко.

Он подчеркнул, что данная схема работает на уменьшение явки избирателей на выборах.

"Людей запугивают тем, что на участках могут быть драки, потасовки, взрывы и так далее... Мы обращаемся к гражданам Украины: не поддавайтесь на такие провокации, вы защищены, у нас достаточно сил, чтобы выборы прошли спокойно и легитимно", – заверил советник министра.

Кроме того, советник министра внутренних дел Иван Варченко предупредил, что делать селфи с бюллетенем в кабинке голосования запрещено, так как это нарушает закон.

"Вы не имеете права фотографировать, например, свой избирательный бюллетень, вы не имеете права демонстрировать его во время голосования, потому что таким образом вы нарушаете тайну голосования. То есть, никаких селфи в кабинках", – акцентировал полицейский.

Выборы в Украине

Варченко напомнил, что те избиратели, которые хотят проголосовать за пределами участка регистрации, должны позаботиться о голосовании заранее, подав соответствующие документы о смене места голосования не позднее, чем за пять дней до дня голосования.

В целом, в МВД поступило 3305 заявлений с информацией о нарушениях, открыто 175 уголовных производств по фактам нарушений, связанных с избирательным процессом, 24 людям предъявлено подозрение.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы определили четверку лидеров на президентских выборах в 2019 году.

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