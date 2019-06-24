Довел мать до больницы: выяснились новые страшные факты об убийце Даши Лукьяненко

Убийца 11-летней Даши Лукьяненко Николай Тарасов почти не общался с семьей, был весьма замкнутным, а однажды даже довел мать до больничной койки.

Семья всячески отрицает, что могла знать о страшном преступлении, которое совершил парень. Мать, отец и брат утверждает, что в то время как раз были в Одессе, а потом не заметили ничего, так как Николай тщательно отмыл химией весь дом, сообщает ТСН.

Родственники говорят, что он не шел на контакт. "Работал в Одессе – разозлился, приехал, резко уволился – после этого закрылся, ничего никому не рассказывает. Пытались с ним разговаривать – бестолковый. Мама пыталась что-то сделать, но пока она не попала в больницу – он не успокоился. У мамы с сердцем проблемы – она переживала", – рассказал брат Александр Тарасов.

Николай Тарасов

Следствие же отрабатывает сейчас самые разные мотивы такого поведения.

"Это все было сделано на сексуальной почве, безусловно, это все связано, возможно, и с длительным воздержанием от нормальных контактов. Есть у нас еще одно предположение, пока этот мотив будет отрабатываться. Следствие - оно тоже с этим всем связано", – подчеркнул глава местной полиции.

Как писал OBOZREVATEL:

13 июня в Ивановском районе Одесской области пропала 11-летняя Даша Лукьяненко. В четверг девочка пошла на занятия в танцевальный кружок.

Ребенка круглосуточно искали полтысячи человек: полиция, Нацгвардия, кинологи, спасатели, волонтеры, водолазы и пилоты.

19 июня близкие 11-летней Дарьи опознали тело ребенка. По словам следователя, родители 22-летнего подозреваемого, скорее всего, не знали о содеянном. Также они отказались нанимать ему адвоката. Правоохранители рассказали, что парню грозит пожизненное заключение.

Задержанный по подозрению в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко житель Ивановки Одесской области сознался в содеянном.

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