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Крымский мост взяли под охрану боевые катера: озвучена цель России

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Дополнительные военные корабли РФ в Азовском море, которые накануне приступили к патрулированию, создают значительные препятствия для украинских военных. Их назначение – атаковать Украину.

Такое мнение в эфире ObozTV озвучил военный эксперт Антон Михненко. Он добавил, что вблизи аннексированного полуострова дежурят суда различного назначения.

"Это корабли береговой охраны, ФСБ, Черноморского флота и теперь там появилась Росгвардия. Это ухудшает положение для украинских ВМС. РФ таким образом охраняет проход через Керченский пролив. Последствий здесь может быть большое количество", – объяснил он.

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Акцентирование внимания Кремля на том, что они накануне выпустили боевые катера БК-16 на дежурство у берегов оккупированного Крыма, означает создание информационного давления на русское население, уверен Михненко. Он добавил, что эта очередная идеологическая обработка предназначена для оправдания агрессивных действий Москвы.

Крымский мост взяли под охрану боевые катера: озвучена цель России

"РФ давно готовят своих людей таким путем, – что надо защищать Крымский мост, что якобы Украина такая агрессивная, может его разрушить. Россия всегда применяет информационный аспект на гражданах", – сказал военный эксперт.

До президентских выборов в Украине РФ ничего не станет предпринимать, убежден Михненко. Он объяснил, что любые действия агрессора пойдут не в их пользу.

"РФ непредсказуема, но есть один момент, – они наблюдают за выборами в Украине. Они не знают, на кого ставить, но будут ожидать результатов голосования, чтоб потом формировать определенную политику. Кремль осознает, что любые их поступки перед выборами будут невыгодными для них", – уверен эксперт.

Как стало известно ранее, военные катера Нацгвардии РФ БК-16 5 марта заступили на патрулирование черноморского побережья.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что сейчас украинские корабли не пересекают Керченский пролив. Иностранные суда взамен осуществляют проход свободно.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVАннексия Крыма
Персона
Антон Михненко
Место
Украина
Теги
войнаУкраинаРоссияКрымский мост
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минин евген
минин евген
рюцке свиньи ссаться начали, скоро и сраться начнут.
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Молчанов Стас
Молчанов Стас
Кто дал команду взорвать дома своих жителей ? Кто дал команду стрелять не смотря что дети что школа ? Пидары пукенские на память слабы??? Только вы и ваше руководство угроза для мира!!!
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Молчанов Стас, Это ты на какие данные опираешься? Такие как Обохзреватеь.
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Что не нравится нацисты, что ваших террористов бандер рыбки будут кушать, если повторите вторжение?)))
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Barinov Vitaly
Barinov Vitaly
Михайлов Александр, ! Ничего ! Эти катера с росгвардией когда мост рухнет из-за просчетов при строительстве будут из воды живых вытаскивать !
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Попова Ольга
Попова Ольга
Михайлов Александр, БЫДЛО , ЧАС " Ч" ДЛЯ МОКШИ НАСТАНЕТ ! УПРАВУ НА С С С Р НАШЛИ НА ЭТО БЫДЛО НАЙДЕМ ТАКЖЕ , МИР С НАМИ ! СТЯНУЛО ВСЕ В ЧЕРНОЕ МОРЕ , ТАМ КИТАЙ И ЯПОХИ ГОЛЫМИ РУКАМИ ВОЗЬМУТ ОРКОВ ! СЦЫКЛИВОЕ ШАКАЛЬЕ , СТАДОМ ПОЛЗАЕТ
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