Украине грозит "принуждение к миру": Жемчугов раскрыл планы России

Россия в случае попытки силового освобождения Донбасса готовится повторить "грузинский сценарий" и открыто ввести войска на восток Украины.

Об этом заявил в эфире программы "Грани войны" на ObozTV украинский партизан, бывший пленник "ЛНР" Владимир Жемчугов.

По его мнению, сегодня ускорить освобождение Донбасса может только экономическое давление на РФ, а не военная сила.

"На сегодняшний день Россия сидит возле украинской границы в Ростовской и Белгородской области и ждет, когда мы начнем освобождение. Они думают, что мы начнем это делать сами, и накапливают силы, чтобы повторить то, что произошло в Грузии в 2008 году. Когда мы силой начнем возвращать, сценарий "принуждения Украины к миру" будет повторен один в один. Войдут официально - с погонами, с опознавательными знаками российские войска", - объяснил украинский партизан.

Жемчугов отметил, что Украина не справится с Россией военным путем без помощи НАТО, поэтому ей остается надеяться на экономический путь.

"Мы знаем, что когда СССР ввел в 1979 году войска в Афганистан и оккупировал его, мировое сообщество включило экономические санкции. Санкции действовали до 1989-90 года, и Советский Союз рухнул. Мы идем по этому сценарию, и надеюсь, что нас не предаст мировое сообщество", - сказал он.

"Я провел встречи на очень высоком для меня уровне в Евросоюзе. Мне четко сказали - мы не будем ложить жизни наших солдат, потому что знаем, что Россия и так развалится. 10-15 лет России еще жить. РФ ничего не производит, когда мы перестанем покупать ее нефть и газ, у них начнется экономический кризис. Мы освободили ГДР от советской оккупации без единого выстрела, так же будет с Донбассом, Крымом, Приднестровьем", - заявил Жемчугов.

Как сообщал ObozTV, ранее украинский историк и блогер Александр Палий объяснил, почему Украине не нужна силовая операция по освобождению Донбасса.