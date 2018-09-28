Донбасс угрожает Европе: эксперты предупредили о грядущей экокатастрофе

Затопление шахты "Юнком" на Донбассе, которое произвели боевики "ДНР", угрожает радиоактивным заражением не только Украине, но и странам Европы.

Об этом ObozTV рассказали народный депутат Украины Олег Недава (БПП) и глава всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко. Они объяснили: шахта сама по себе является мощным источником радиации и все эти годы заражение окружающей среды сдерживалось только постоянным водоотводом.

"Я сам много лет жил в Енакиево. Эта знаменитая шахта "Юнком", где был управляемый ядерный взрыв, находилась в 12 километрах от моего дома. Я там часто был, я знаю, что это такое. Там всегда работало водоотведение. Потому что стеклянное тело, образовавшееся после взрыва, насквозь фонит радиацией", - объяснил Недава.

По его словам, если до точки взрыва дойдет вода, она станет радиоактивной. И, что самое опасное - потом она будет поднимается наверх. Тимочко добавила, что по её информации, так называемые власти "ДНР" уже приняли решение о полном затоплении шахты.

"Причем, приезжали российские ученые и якобы доказали, что это будет абсолютно безопасно. Хотя затопление любой шахты, даже без такого ядерного объекта, является серьезной угрозой. Но именно затопление шахты "Юнком" может вызвать серьезную опасность. В первую очередь - для территории Украины, но также и для территорий других стран, которые являются нашими соседями", - пояснила она.

Народный депутат же уточнил, что зараженная вода из "Юнкома" будет попадать в Азовское море, откуда может разноситься дальше.

"Я сам лично был в этой шахте. Если она затапливается, то вода поднимается и смешивается с водой в реке рядом с шахтой. А река эта впадает в Кальмиус, а дальше Кальмиус впадает в Азовское море. То есть, эта зараженная вода переносится в Азовское море", - подытожил Недава.

Ранее OBOZREVATEL публиковал фотографии последствий остановки насосов на радиоактивной шахте "Юнком" на Донбассе.

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