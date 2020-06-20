Домашний арест Стерненко обжаловали

Адвокаты Сергея Стерненко подали апелляцию на решение суда о круглосуточном домашнем аресте.

Об этом в субботу, 20 июня, сообщил "Укринформ" со ссылкой на Николая Ореховского, адвоката экс-главы отделения "Правого сектора" в Одесской области, подозреваемого в убийстве.

"Да, конечно, уже была подана апелляция. Рассматривать будут в Киевском апелляционном суде на Соломенской площади", – сказал юрист.

Дата заседания еще не назначена, передает УНИАН. Однако, адвокат Маси-Мустафа Найем предположил, что заседание может состояться на следующей неделе – с 22 июня.

Как писал OBOZREVATEL, 15 июня суд отправил Стерненко под круглосуточный домашний арест на 60 суток. Под зданием суда в тот день произошли стычки, были задержаны несколько человек, но их потом отпустили.

Стерненко заявил, что это решение суда должно быть пересмотрено, поскольку поскольку его "невозможно выполнить".

Напомним, Стерненко подозревают в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Так, в 2108 году он нанес одному из нападавших на него – Александру Кузнецову – смертельное ранение ножом. Стерненко настаивает на том, что это была самозащита.