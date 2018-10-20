МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

''Должны ответить!'' Совет Европы обвинил Россию в теракте в Керчи

8.6тЧитать материал на украинском

Россия несет ответственность за массовый расстрел людей в политехническом колледже Керчи в оккупированном Крыму.

Об этом заявил генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд на встрече с омбудсменом Людмилой Денисова, сообщила она на своей странице в Facebook.

"Генсек СЕ отметил, что именно РФ несет ответственность за все нарушения прав человека на территориях, которые она оккупировала", - написала уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

''Должны ответить!'' Совет Европы обвинил Россию в теракте в Керчи

Также, по ее словам, Совет Европы признает, что ситуация в аннексированном Крыму полностью контролируется Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 октября студент Владислав Росляков пришел в Керченский колледж с ружьем и самодельными взрывными устройствами и начал расстреливать всех, кто встречался ему на пути. После этого он покончил с собой в помещении библиотеки.

Оккупационные власти отвергают версию теракта, считая гибель 21 человека и травмирование почти 60-ти — убийством. Украинские власти расценили нападение как теракт и уже начали расследование.

По последним данным Минздрава России, из всех пострадавших в результате теракта в Керчи трое человек остаются в крайне тяжелом состоянии, еще десять - в тяжелом.

Читайте все новости по теме "Взрыв в Керчи" на OBOZREVATEL.

Тема
Взрыв в Керчи
Персона
Людмила Денисова
Поделиться в Facebook
9
Комментарии
4
47
Смешно
12
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
А США не хочет ответить за все теракты на территории Ирака, Ливии и Афганистана, или за свои промахи по свадьбам, похоронам и т.д. ?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
чорний Жупан
чорний Жупан
Русский Крым - это Россия! А вам гандонам свидомым, просравшим его, остается только хрюкать! ... кстати, прасрете еще и Закарпатье, вы любите это делать
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Нацисты что вы там визжите и гадите никого не интересует))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3
чорний Жупан
чорний Жупан
Попова Ольга, укросвиноматка, убери рыло с капслока!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Попова Ольга
Попова Ольга
Михайлов Андрей, НЕДОСТРАНА С НЕДОЛЮДЬМИ С НЕДОФЮРЕРОМ УГРОБИЛА И УГРОБИТ СТОЛЬКО ДЕТЕЙ КРЫМА , НЕ ПАРАШНЫХ ОРКОВ , АЗИАТОВ, А УКРАИНСКИХ КРЫМЧАН ! И ЭТО НЕ ПРЕДЕЛ , СКОЛЬКО ОТРАВИЛА В АРМЯНСКЕ , А РАСКОПАЛА КЛАДИ РАДИОАКТИВНОГО ПЕСКА И СТРОИТ ДОМА , ТАМ ФОНИТ КАК В ЧЕРНОБЫЛЕ , КРЫСЫ ИЛИ УЕЗЖАЙТЕ ИЛИ ВАМ ПЕСЕЦ
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2

Наши блоги