''Должны ответить!'' Совет Европы обвинил Россию в теракте в Керчи

Россия несет ответственность за массовый расстрел людей в политехническом колледже Керчи в оккупированном Крыму.

Об этом заявил генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд на встрече с омбудсменом Людмилой Денисова, сообщила она на своей странице в Facebook.

"Генсек СЕ отметил, что именно РФ несет ответственность за все нарушения прав человека на территориях, которые она оккупировала", - написала уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Также, по ее словам, Совет Европы признает, что ситуация в аннексированном Крыму полностью контролируется Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 октября студент Владислав Росляков пришел в Керченский колледж с ружьем и самодельными взрывными устройствами и начал расстреливать всех, кто встречался ему на пути. После этого он покончил с собой в помещении библиотеки.

Оккупационные власти отвергают версию теракта, считая гибель 21 человека и травмирование почти 60-ти — убийством. Украинские власти расценили нападение как теракт и уже начали расследование.

По последним данным Минздрава России, из всех пострадавших в результате теракта в Керчи трое человек остаются в крайне тяжелом состоянии, еще десять - в тяжелом.