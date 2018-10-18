''Дольше, чем Первая мировая'': озвучены сроки окончания войны на Донбассе 

Операция Объединенных сил на востоке Украины может продлиться дольше, чем Первая мировая война.

Такое предположение сделал британский военный эксперт Глен Грант, пояснив, что это связано с незначительными реформами в украинской армии, пишет "Европейская правда".

"Сравнивать с 2014-м не стоит. Тогда в украинской армии был сплошной беспорядок, и это был результат "работы" россиян. Конечно, положительные сдвиги сейчас есть, но изменения слишком медленные и их все еще мало. Если реформы в украинской армии и дальше будут идти так медленно, то война на Донбассе будет дольше, чем была Первая мировая", - отметил он.

По словам эксперта, даже во время длительной Первой мировой ее страны-участницы делали новое снаряжение и технику и, применяя эти новации, побеждали в сражениях.

"А в Украине и в ее оборонной промышленности я такого не вижу", - подчеркнул Грант.

Он также добавил, что определенные достижения в украинской армии есть, но их мало.

"Первый аспект – качественные характеристики солдат на линии фронта. С этим у украинской армии все хорошо. Мы видим, как ваши воины одеты, как осуществляют передвижения, как они действуют. Но другое дело, что много опытных воинов, которые могли бы продолжить служить после демобилизации, покидают ряды войска. Главная причина – слишком много жалоб на бытовые условия", - заключил эксперт.

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