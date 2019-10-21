"Долг русских людей": в "ДНР" размечтались о захвате новых территорий Украины

Один из первых главарей террористов "ДНР" Александр Бородай заговорил о захвате новых украинских территорий.

В интервью подконтрольным оккупантам ресурсам он заявил, что "раскол Украины достаточно близок", передает блогер Necro Mancer в Twitter.

Террорист заявил, что якобы не хочет крови, но "русским придется сыграть свою роль в этих процессах".

"Долг русских людей - защищать других русских людей. И долг русских людей - восстанавливать свое государство. И этот долг надо выполнять кому-то из нас. Лучшим русским людям этот долг придется выполнить", - заявил Бородай.

Как писал OBOZREVATEL, ранее главарь "ДНР" в Москве заявил, что хочет войти в состав России на правах федеративного округа.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram