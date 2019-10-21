"Долг русских людей": в "ДНР" размечтались о захвате новых территорий Украины

Один из первых главарей террористов "ДНР" Александр Бородай заговорил о захвате новых украинских территорий.
В интервью подконтрольным оккупантам ресурсам он заявил, что "раскол Украины достаточно близок", передает блогер Necro Mancer в Twitter.
Террорист заявил, что якобы не хочет крови, но "русским придется сыграть свою роль в этих процессах".
"Долг русских людей - защищать других русских людей. И долг русских людей - восстанавливать свое государство. И этот долг надо выполнять кому-то из нас. Лучшим русским людям этот долг придется выполнить", - заявил Бородай.
#Бородай: долг лучших русских людей - захватить изначально русские территории после раскола Украины https://t.co/41H8SvsYUr #рашизм pic.twitter.com/sBzVIKRcWa— Necro Mancer (@666_mancer) October 21, 2019
Как писал OBOZREVATEL, ранее главарь "ДНР" в Москве заявил, что хочет войти в состав России на правах федеративного округа.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.