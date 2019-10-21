Главная Новости
22 октября • обновлено в 02:20
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Долг русских людей": в "ДНР" размечтались о захвате новых территорий Украины

1.1т Читать материал на украинском

Один из первых главарей террористов "ДНР" Александр Бородай заговорил о захвате новых украинских территорий.

В интервью подконтрольным оккупантам ресурсам он заявил, что "раскол Украины достаточно близок", передает блогер Necro Mancer в Twitter.

Террорист заявил, что якобы не хочет крови, но "русским придется сыграть свою роль в этих процессах".

Новости
"Русский флаг будет над Киевом!" Бородай пригрозил Украине наступлением

"Долг русских людей - защищать других русских людей. И долг русских людей - восстанавливать свое государство. И этот долг надо выполнять кому-то из нас. Лучшим русским людям этот долг придется выполнить", - заявил Бородай.

Как писал OBOZREVATEL, ранее главарь "ДНР" в Москве заявил, что хочет войти в состав России на правах федеративного округа.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Александр Бородай
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
7
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel