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''Дойдем до Путина'': крымчане взбунтовались против оккупантов

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Жители села Угловое (Аджи-Булат) в аннексированном Крыму взбунтовались из-за плохого состояния дорог.

Как сказано в сообщении Crimean Tatars в Facebook, проблема коснулась около 120 крымско-татарских семей, жителей массива "Горка".

Люди утверждают, что уже 30 лет живут без дорог. Местные власти, по их словам, каждый год обещают решить эту проблему, но дальше разговоров дело не доходит.

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''Дойдем до Путина'': крымчане взбунтовались против оккупантов

Скрин видео

''Дойдем до Путина'': крымчане взбунтовались против оккупантов

Скрин видео

Жители массива уже обратились в "главе" крымского правительства. "Если нас не услышат в Крыму, то мы дойдем и до Путина", — отметил один из крымчан.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в оккупированном Россией Севастополе в школе №3 обрушился потолок во время перемены.

При этом администрация решила не сообщать о случившемся родителям, учителя попросили детей удалить все фото- и видеоматериалы.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Россияпротествидеокрымские татары
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