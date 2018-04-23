Главная
УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Доделают потом: появилось свежее видео строительства Крымского моста

1.5тЧитать новость на украинском

Автомобильная часть Керченского моста из российской Тамани в аннексированный Крым может быть сдана уже в середине мая.

В этом уверен блогер Игорь Корсаков, который выложил новое видео строительства моста.

"Четкой информации нет, когда будет открытие автомобильной части моста. Но скорей всего - середина мая", - предположил он.

Новости
Крымский мост надо разобрать и забыть как страшный сон – российский ученый

По словам Корсакова, до середины мая будет сделана основная часть работы. А остальное будут доделывать после запуска в эксплуатацию.

Корсаков также отметил, что строительство железнодорожной части Керченского моста "идет полным ходом", готовы уже 239 опор.

Как сообщал "Обозреватель", одна из опор Крымского моста уже дала трещину.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Поделиться в Facebook

Наши блоги