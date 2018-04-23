Доделают потом: появилось свежее видео строительства Крымского моста

Автомобильная часть Керченского моста из российской Тамани в аннексированный Крым может быть сдана уже в середине мая.

В этом уверен блогер Игорь Корсаков, который выложил новое видео строительства моста.

"Четкой информации нет, когда будет открытие автомобильной части моста. Но скорей всего - середина мая", - предположил он.

По словам Корсакова, до середины мая будет сделана основная часть работы. А остальное будут доделывать после запуска в эксплуатацию.

Корсаков также отметил, что строительство железнодорожной части Керченского моста "идет полным ходом", готовы уже 239 опор.

Как сообщал "Обозреватель", одна из опор Крымского моста уже дала трещину.