"ДНР" устроили огненный ад жителям Донбасса: жуткое видео

Террористы "ДНР" обстреляли позиции Объединенных сил в Березовом Донецкой области с применением трассирующих и бронебойно-зажигательных боеприпасов. В результате произошел пожар.

Сначала загорелась сухая трава. Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил на Facebook. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

"Сильный ветер привел к быстрому распространению пожара, перекинулась на расположенный неподалеку дачный поселок", – добавили в ОС.

Горит Березовое на Донбассе Скриншот

В результате пожара полностью выгорели шесть зданий. ВСУ оперативно эвакуировали гражданское население.

"По информации с места происшествия – около 23:00 пожар локализован, пострадавших нет", – уточнили украинские воины.

Как сообщал OBOZREVATEL, потери террористов "Л/ДНР", которые воевали на Донбассе против Украины, с 16 по 22 ноября 2019 года составили 19 человек.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!