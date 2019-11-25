"ДНР" устроили огненный ад жителям Донбасса: жуткое видео

Террористы "ДНР" обстреляли позиции Объединенных сил в Березовом Донецкой области с применением трассирующих и бронебойно-зажигательных боеприпасов. В результате произошел пожар.
Сначала загорелась сухая трава. Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил на Facebook. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)
"Сильный ветер привел к быстрому распространению пожара, перекинулась на расположенный неподалеку дачный поселок", – добавили в ОС.
Горит Березовое на Донбассе
Скриншот
В результате пожара полностью выгорели шесть зданий. ВСУ оперативно эвакуировали гражданское население.
"По информации с места происшествия – около 23:00 пожар локализован, пострадавших нет", – уточнили украинские воины.
Как сообщал OBOZREVATEL, потери террористов "Л/ДНР", которые воевали на Донбассе против Украины, с 16 по 22 ноября 2019 года составили 19 человек.
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