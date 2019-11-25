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25 ноября • обновлено в 07:14
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"ДНР" устроили огненный ад жителям Донбасса: жуткое видео

3.9т
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Террористы "ДНР" обстреляли позиции Объединенных сил в Березовом Донецкой области с применением трассирующих и бронебойно-зажигательных боеприпасов. В результате произошел пожар.

Сначала загорелась сухая трава. Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил на Facebook. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

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"Сильный ветер привел к быстрому распространению пожара, перекинулась на расположенный неподалеку дачный поселок", – добавили в ОС.

Горит Березовое на Донбассе

Горит Березовое на Донбассе

Скриншот

В результате пожара полностью выгорели шесть зданий. ВСУ оперативно эвакуировали гражданское население.

"По информации с места происшествия – около 23:00 пожар локализован, пострадавших нет", – уточнили украинские воины.

Как сообщал OBOZREVATEL, потери террористов "Л/ДНР", которые воевали на Донбассе против Украины, с 16 по 22 ноября 2019 года составили 19 человек.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Недавно же Харьковская компания проводила опрос, где 98% жителей Донбасса сказали что их обстреливают с Украинской стороны.
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Хо Хол
Хо Хол
Даже не знаю, как этот маразм комментировать.
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Хо Хол, сейчас хрюканы налетят, будут визжать что при этом пропали унитазы и кружевные труселя.
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