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"ДНР" обстреляли мирных жителей: ВСУ сообщили о боях и пострадавших

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В воскресенье, 7 июля, оккупанты на Донбассе обстреляли населенный пункт Травневое.

Как сообщили в пресс-центре штаба ООС в Facebook, оккупанты применили ручной противотанковый гранатомет. Огонь вели с позиций возле поселка Гольмовский.

"При осуществлении фотофиксации на улице Центральная 27, офицеры наблюдательного группы УС СЦКК обнаружили повреждения ворот, именно в результате попадания вражеской гранаты от РПГ-7, которая не разорвалась", - сказано в сообщении. О пострадавших информации нет.

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Всего же с начала суток оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня, применив танки, гранатометы, вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В результате двое украинских военных получили боевые травмы. ВСУ пришлось дать адекватный ответ оккупантам, их потери уточняются.

"ДНР" обстреляли мирных жителей: ВСУ сообщили о боях и пострадавших

Как сообщает OBOZREVATEL, за минувшие сутки на Донбассе пять украинских военных получили ранения. Оккупанты 26 раз нарушили режим прекращения огня.

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Темы
Война на ДонбассеОперация Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНР
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
А Кучмо и Мендель,говорили что,наши стреляют,так сказать....
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