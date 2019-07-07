"ДНР" обстреляли мирных жителей: ВСУ сообщили о боях и пострадавших

В воскресенье, 7 июля, оккупанты на Донбассе обстреляли населенный пункт Травневое.

Как сообщили в пресс-центре штаба ООС в Facebook, оккупанты применили ручной противотанковый гранатомет. Огонь вели с позиций возле поселка Гольмовский.

"При осуществлении фотофиксации на улице Центральная 27, офицеры наблюдательного группы УС СЦКК обнаружили повреждения ворот, именно в результате попадания вражеской гранаты от РПГ-7, которая не разорвалась", - сказано в сообщении. О пострадавших информации нет.

Всего же с начала суток оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня, применив танки, гранатометы, вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В результате двое украинских военных получили боевые травмы. ВСУ пришлось дать адекватный ответ оккупантам, их потери уточняются.

Как сообщает OBOZREVATEL, за минувшие сутки на Донбассе пять украинских военных получили ранения. Оккупанты 26 раз нарушили режим прекращения огня.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!