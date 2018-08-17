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Для России: "ДНР" выбили из украинского журналиста признание

6.8тЧитать новость на украинском

Террористы "ДНР" обнародовали через пропагандистские СМИ России постановочное признание пленного украинского журналиста Станислава Асеева (Васина) в шпионаже.

Об этом сообщил бывший народный депутат Егор Фирсов на своей странице в Facebook, отметив, что неоднократно предупреждал о выбивании боевиками признания в сотрудничестве с разведкой.

"Ему посвятили целую передачу на канале "Россия 24". Там есть весь набор фейков и штампов: и дневники, и шпионаж, и участие в батальоне, и киевские кураторы. Такое впечатление, что Стаса заставили признаваться во всем, что только можно себе представить. Мне очень тяжело смотреть это видео. Дрожащий голос, руки, которые уже по привычке держатся "как в наручниках". Постановочные кадры, где он ест, а на столе бутылка боржоми и пузырьки с лекарствами", – отметил Фирсов.

Станислав Асеев (Васин)

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По его мнению, террористы не остановятся на достигнутом. Он предположил, что будут еще пресс-конференции и другие мероприятия, через которые пропагандисты будут убеждать зрителей в том, что Стас - шпион.

"Надеюсь, что никто не воспримет этот фейк всерьез, поскольку это очевидная, и как я писал раньше, спланированная постановка", – резюмировал он.

Напомним, об исчезновении Асеева стало известно 6 июня 2017 года. Окружение блогера заявило, что его похитили террористы "ДНР". Позже боевики подтвердили его задержание. Они даже вносили имя Асеева в списки на обмен.

Журналист работал под псевдонимом Станислав Васин с 2014 года, сотрудничал с "Радио Свобода", изданиями "Зеркало недели", "Украинская правда" и "Украинская неделя".

В марте 2018 года Фирсов рассказывал о нечеловеческих условиях, в которых находился Асеев.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 июля журналист объявил голодовку в плену у террористов из-за ужасных условий его содержания. В "ДНР" обвинили Асеева в работе на украинскую разведку и заподозрили его в причастности к ликвидации боевиков Арсена Павлова (Моторола) и Михаила Толстых (Гиви).

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтроссийская пропаганда
Персона
Егор Фирсов
Место
Украина
Объект
террористы "ДНР"
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Макаренко Олег
Макаренко Олег
В чем разница между Гестапо и Фсб?В том что Гестапо вибивало из людей правду..А фсб вибивает шизоидний бред своего бесноватого фюрера..
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Medved George
Medved George
Вам, дебилам, вместо двуглавого цыпленка, нужно было на герб двуглавого козла прицепить!
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Макаренко Олег
Макаренко Олег
Medved George, Ну не равняйте благородное животное с тварями сатанинскими..гореть в аду русне..))
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Пигин Макс
Пигин Макс
Тут ведь как, всё что не укладывается в привычную для хохлов схему, нужно называть фейком. Для нерабов этого достаточно.
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Попова Ольга
Попова Ольга
Пигин Макс, КТО ТОЛЬКО НЕ УБИВАЛ ЗАПРАВЩИКА МАШИН С ЗАЛУПИНСКА И ИШАКОЕБА ГИВИ ,СТОЛЬКО ВЕРСИЙ БЫЛО ,ЭТО ОНИ ДЛЯ БЫДЛА КТО ТО ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ЭТО БЫКИ С ПАРАШИ ТАМ ТАКИХ ХЕРОЕВ ОБОСЦАНЫХ ВОНЮЧИХ НА УТИЛИЗАЦИЮ ПАРАША СОБРАЛА С ЕБЕНЕЙ ДОХЕРА , 155 ТЫСЯЧ ПРИСТРОИЛИ УЖЕ И ОСТАЛЬНЫХ ПРИСТРОЯТ ,КОГО В ЧЕРНОЗЕМ ДАУНА ,КОГО В КОЛЯСКУ ,КОГО С КОСТЫЛЕМ НА ПАПЕРТЬ , ОНИ ЖЕ ЗАЩИТНИКИ РУССКОГО ЯЗЫКА , А БЫДЛО ВОБЩЕ ЗНАЕТ ,ЧТО ОНО ЗАЩИТНИК ЯЗЫКА !
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