Диверсанты устроили подлость на Донбассе для воинов ООС: ранен военный

В понедельник, 29 июля, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня, из них 1 раз - с применением запрещенного минскими соглашениями оружия - миномета калибра 82 мм.

Также противник открывал огонь по нашим защитникам из реактивного пехотного огнемета и крупнокалиберного пулемета, сообщает пресс-центр ООС.

Война на Донбассе

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 3 раза обстрелял позиции Объединенных сил:

вблизи Каменки - из реактивного пехотного огнемета;

в районе населенного пункта Гнутово - из миномета калибра 82 мм;

неподалеку Водяного - из крупнокалиберного пулемета.

"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, один военнослужащий получил ранения", - сообщает ООС.

С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны один раз возле Луганского - из гранатометов различных систем.

В то же время, Вооруженные Силы Украины придерживались установившегося режима прекращения огня. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом все условия перемирия.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 июля в штабе ООС сообщили об обстреле террористами КПВВ "Марьинка". Никто из военных не пострадал.

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