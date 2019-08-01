Погиб на глазах у детей: подробности масштабного ДТП под Одессой

В Одесской области лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль Renault, в котором находился отец с двумя детьми, и внедорожник Mitsubishi. В результате погиб один человек.

Авария произошла 31 июля возле поселка Великодолинское Овидиопольского района. Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе ГУНП Одесщины, ДТП случилось из-за того, что водитель внедорожника выехал на встречную полосу.

"В результате погиб 33-летний водитель Renault. Кроме него, в салоне также находились двое детей. Прибывшие медики на месте оказали детям необходимую помощь, после чего их забрали родственники", – сообщили в ведомстве.

ДТП в Овидиопольском районе Одесской области

Местный житель Святослав сообщил нашим журналистам, что жертв ДТП могло быть больше.

"В белом Renault ехали дети с отцом. Мать должна была поехать вместе с ними, но, к счастью, не получилось", – рассказал молодой человек.

Наш собеседник также усомнился в официальном сообщении пресс-службы полиции, где сказано, что за жизнь 58-летнего водителя Mitsubishi "борются медики".

"Может, он и получил в результате ДТП переломы ребер, но на месте аварии он выглядел бодрым. Есть подозрение, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Говорят, он прекрасно видел, что во время обгона ему навстречу движется другое авто, но тем не менее совершил маневр", – рассказал Святослав.

Как узнал OBOZREVATEL, погибшего звали Дмитрий. Он подрабатывал на одном из рынков.

"Сколько я общался с Димой, всегда после этого оставалось лишь хорошие впечатления. Это был светлый человек", – сообщил нам знакомый погибшего Сергей.

ДТП произошло возле поселка Великодолинское Google. Maps

Град.ua

Полиция открыла уголовное производство по ст. 286 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть одного человека). Санкция предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, на трассе Одесса – Рени столкнулись микроавтобус Ford и легковой автомобиль Opel, в котором находилась семья. В результате погибли два человека.

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