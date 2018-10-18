"Дети "фаршированные", без стоп": всплыли жуткие данные о раненых в Керчи

Дети в оккупированной Керчи, в результате массового убийства и взрыва получили тяжелые травмы. Многие лишились стоп, голеней.

Такую информацию озвучила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, передает НТВ. "Мышцы у детей „фаршированы“, поражены мелкими металлическими предметами. Мы находим шайбы, металлические шарики в печени, кишечнике, сосудах. Такая была мощь этого удара", - рассказала она.

По ее словам, у нескольких человек отсутствуют стопы, голени, очень тяжелые рваные раны мягких тканей, у некоторых - разрывы внутренних органов.

На данный момент в реанимации находятся 12 человек, семеро - в крайне тяжелом состоянии.

Всего в стационарах остаются 44 человека. Некоторых раненых перевели в Симферополь, Темрюк, Краснодар, Москву.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 18-летний Владислав Росляков, который устроил бойню в Керчи, несколько лет назад уже предпринимал попытку навредить своим однокурсникам.