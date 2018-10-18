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"Дети "фаршированные", без стоп": всплыли жуткие данные о раненых в Керчи

91.4тЧитать материал на украинском

Дети в оккупированной Керчи, в результате массового убийства и взрыва получили тяжелые травмы. Многие лишились стоп, голеней.

Такую информацию озвучила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, передает НТВ. "Мышцы у детей „фаршированы“, поражены мелкими металлическими предметами. Мы находим шайбы, металлические шарики в печени, кишечнике, сосудах. Такая была мощь этого удара", - рассказала она.

По ее словам, у нескольких человек отсутствуют стопы, голени, очень тяжелые рваные раны мягких тканей, у некоторых - разрывы внутренних органов.

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На данный момент в реанимации находятся 12 человек, семеро - в крайне тяжелом состоянии.

Всего в стационарах остаются 44 человека. Некоторых раненых перевели в Симферополь, Темрюк, Краснодар, Москву.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 18-летний Владислав Росляков, который устроил бойню в Керчи, несколько лет назад уже предпринимал попытку навредить своим однокурсникам.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия КрымаВзрыв в Керчи
Место
Украина
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Kymlach Oleksandr
Kymlach Oleksandr
А чего ждать от любителя пуцькин-фюрера? Он действовал в точности как его кумир, вот и насрал от души своим обидчикам. При этом наверняка представлял, что его кумир, карлик-нос, сделал бы также, ведь тот именно так и поступает в отношении своих соседей, да и всего мира.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
А что удивительного?они хотели русский мир они его получили,кто им доктор?а то что им не сказали что русский мир это то где ни русских ни мира так это их проблемма,они получили то что сами хотели
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Кузин Геннадий
Кузин Геннадий
Раньше такое случалось только в пиндосовских учебных заведениях, а теперь докатилось и до нас. Вот они плоды западной демократии (((
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Kymlach Oleksandr
Kymlach Oleksandr
Кузин Геннадий, твой вывихнутый мозг- плод государственной пропаганды и западная демократия здесь не при делах, а вот "восточная демократия" оч-ч-чень даже "при делах")))
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