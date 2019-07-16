Детей убил полицейский? На Прикарпатье вспыхнули протесты из-за кровавого ДТП

Жители Долинского района (Ивано-Франковская область) считают, что за рулем авто, которое повлекло ДТП, в котором погибли два мальчика, мог быть начальник Долинского отделения полиции Василий Хомин.

В понедельник, 15 июля, на площади перед Долинской РГА они собрались на протест с требованием честного расследования. Люди утверждали, что депутат Подберезского сельсовета Богдан Процив, которого правоохранители обвиняют в трагедии, был только пассажиром авто, а в полиции на самом деле скрывают имя водителя, сообщает "Курс" (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

По информации издания, родные пострадавших считают, что Процив не был за рулем, ведь сработала подушка безопасности на пассажирском сиденье и на ней осталась кровь. Они предполагают, что это кровь депутата, а настоящий виновник ДТП скрылся, более того – до сих пор неизвестно, кто забрал Процива с места аварии и доставил в больницу.

На Прикарпатье вспыхнули протесты из-за кровавого ДТП

Во время протеста Хомын заверил, что информация, которую хотят узнать граждане, – тайна следствия, или же он не владеет ею.

Начальник отдела расследования преступлений в сфере транспорта ГУНП в области Любомир Маланчин заявил, что уголовное производство находится на контроле главного следственного управления Министерства внутренних дел, а процессуальное руководство ведет прокурор области, поскольку подозреваемый является депутатом сельского совета.

Так, родственница пострадавших Наталья Чоп рассказала, что свидетели видели, как после аварии появилась группа людей, которые сняли с авто номерные знаки и руль. Женщина предполагает, что неизвестные хотели вытереть отпечатки пальцев настоящего водителя.

Также она отметила, что эти люди сняли видеорегистратор и из автомобиля пострадавших. По ее словам, свидетелей запугивают и они боятся говорить, а к отцу погибших детей в больницу приходили неизвестные молодые люди, но врачи их к потерпевшему не пустили. Из толпы люди выкрикивали, что водителем авто мог быть сам Хомын.

По словам правоохранителей, Процива доставили в больницу его близкие родственники, и сообщили врачу, что именно он совершил ДТП. Также они подтвердили, что руль от автомобиля и номерные знаки нашли на заднем сиденье. Как они там оказались и кто был на месте аварии до приезда полиции, правоохранители не рассказали.

Как сообщал OBOZREVATEL:

10 июля на трассе Н-10 Стрый – Мамалыга возле села Княжолука в Долинском районе семья с двумя детьми попала в ДТП: мальчики погибли.

Появилась информация, что за рулем авто, которое стало участником смертельного ДТП в Ивано-Франковской области, находился пьяный депутат Пидберезского сельсовета Богдан Процив.

13 июля на Прикарпатье похоронили погибших в кровавой аварии детей.

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