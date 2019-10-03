Десятки обстрелов: "Л/ДНР" разожгли серьезные бои на Донбассе

В результате боевых действий 2 октября на Донбассе был ранен один украинский воин. Всего за сутки вооруженные формирования РФ и ее наемники 30 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил в Facebook. Противник обстрелял позиции украинских воинов из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 13 обстрелов позиций Объединенных сил:

трижды вблизи Павлополя – из ручных противотанковых гранатометов, стрелкового оружия, а также с применением БПЛА с подвесом для сброса гранатометным выстрелов;

дважды неподалеку Новотроицкого – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

дважды возле Авдеевки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды неподалеку Водяного – из минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Николаевки – из автоматического гранатомета;

неподалеку Новогнатовки – из крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Новогригорьевки – с противотанкового ракетного комплекса, станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

неподалеку Верхнеторецком – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 17 обстрелов позиций Объединенных сил:

неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе Зайцевой – с ручного противотанкового гранатомета;

дважды вблизи Катериновки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку от Южного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

четыре раза вблизи Новолуганского – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

трижды неподалеку Золотого – из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Новгородского – из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

неподалеку Троицкого – со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

вблизи Кряковки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Хутора Вольный – из миномета калибра 82 мм, станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Луганского – со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главари "Л/ДНР" выдвинули требование Зеленскому по "формуле Штайнмайера".

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