Десятки обстрелов: "Л/ДНР" разожгли серьезные бои на Донбассе

В результате боевых действий 2 октября на Донбассе был ранен один украинский воин. Всего за сутки вооруженные формирования РФ и ее наемники 30 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил в Facebook. Противник обстрелял позиции украинских воинов из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 13 обстрелов позиций Объединенных сил:
трижды вблизи Павлополя – из ручных противотанковых гранатометов, стрелкового оружия, а также с применением БПЛА с подвесом для сброса гранатометным выстрелов;
дважды неподалеку Новотроицкого – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
дважды возле Авдеевки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
дважды неподалеку Водяного – из минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
вблизи Николаевки – из автоматического гранатомета;
неподалеку Новогнатовки – из крупнокалиберных пулеметов;
вблизи Новогригорьевки – с противотанкового ракетного комплекса, станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
неподалеку Верхнеторецком – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 17 обстрелов позиций Объединенных сил:
неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
в районе Зайцевой – с ручного противотанкового гранатомета;
дважды вблизи Катериновки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
неподалеку от Южного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
четыре раза вблизи Новолуганского – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
трижды неподалеку Золотого – из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
вблизи Новгородского – из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
неподалеку Троицкого – со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
вблизи Кряковки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
неподалеку Хутора Вольный – из миномета калибра 82 мм, станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
вблизи Луганского – со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня.
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