Под Житомиром произошло кровавое ДТП: 10 погибших, 10 раненых

В Житомирской области возле села Глубочица в пятницу, 20 июля, столкнулись крупногабаритная фура с автобусом. В результате аварии погибли 10 человек, еще столько же были травмированы.

Как сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в регионе, ДТП произошло в 10:40 на 127 километре автодороги Киев - Чоп (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

По предварительным данным, водитель маршрутного автобуса сообщением Киев - Ривне, двигаясь в сторону Житомира, столкнулся с грузовиком DAF с полуприцепом.

На месте происшествия продолжают работать следственно-оперативные группы полиции, патрульные, спасатели и медики. Все обстоятельства устанавливает следствие.

По информации СМИ, в результате аварии на дороге в сторону Житомира образовался более чем километровый затор.

Глава Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич объявил 21 июля днем траура в связи с произошедшим.

Как сообщает UA:Рівне, в Ривненской области объявят три дня траура по погибшим в ДТП. Сейчас готовится соответствующее распоряжение. Об этом сообщила пресс-секретарь председателя облгосадминистрации Ирина Михалевич.

При этом, по информации журналистов, на ривненском автовокзале никто не знает об аварии, говорить на камеру не хотят, говорят, машина не их.

Позже в ГосЧС рассказали подробности ДТП. Как выяснилось, среди жертв есть ребенок.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Николаевщине произошло жуткое ДТП с маршруткой.