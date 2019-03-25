Держал на цепи три года: под Сумами отец зверски издевался над больным сыном

В Сумской области правоохранители задержали мужчину, который в течение трех лет держал взаперти своего больного сына.

Как информирует пресс-служба областной полиции, 57-летний отец периодически приковывал 30-летнего молодого человека цепью за ногу к металлической кровати.

Свой поступок он объяснил тем, что сын с рождения имеет недостатки физического и психологического здоровья и может представлять угрозу как для себя, так и для окружающих. В то же время к медикам за помощью он не обращался и должным образом за сыном где ухаживал.

Скрин видео ТСН

В сюжете ТСН подчеркивается, что о том, что происходило в семье, знали все в селе — от соседей до сельского головы, однако люди молчали и ничего не предпринимали.

Об издевательствах над человеком в полицию сообщили медики, прибывшие на вызов.

Отцу больного полиция объявила подозрение в пытках и ограничении свободы человека, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Скрин видео ТСН

Скрин видео ТСН

Мужчина, который находился взаперти, сейчас находится под наблюдением медиков, и после всех необходимых обследований он, скорее всего, будет доставлен в соответствующее специализированное медучреждение для дальнейшего лечения и реабилитации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Сумах полиция спасла годовалую девочку, которая чуть не замерзла. Ребенок находился на 10-градусном морозе, пока его мать распивала спиртные напитки.

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