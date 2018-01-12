Депутат Одесского облсовета предложил детективу НАБУ $500 тыс. взятки

12 января детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) совместно с работниками Генеральной прокуратуры Украины сообщили о подозрении действующему депутату Одесского областного совета и его предполагаемому сообщнику за предложение предоставить неправомерную выгоду в размере 500 тыс. долларов сотруднику НАБУ.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

По информации издания Insider, депутатом Одесского облсовета, которому предъявлен подозрение в предложении взятки в 500 тысяч долларов агенту НАБУ, оказался Олег Бабенко из фракции Блока Петра Порошенко.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч.3 ст.369 Уголовного кодекса Украины ("Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу").

Неправомерная выгода сотруднику НАБУ предлагалась в обмен на снятие ареста со счетов ООО, задействованного, по данным следствия, в коррупционной схеме с завладением средств горбюджета Одессы.

Речь идет о деньгах, полученных от продажи мэрии Одессы здания по завышенным ценам. По мнению детективов, бенефициаром (выгодоприобретателем) ООО является подозреваемый депутат Одесского облсовета.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Позже в прокуратуре сообщили важные подробности о депутате, который, согласно информации СМИ, сбежал от спецназа НАБУ.

Как писал "Обозреватель", офшорная компания по делу о $1,5 млрд экс-главы Украины Виктора Януковича пыталась через НАБУ вернуть деньги.