|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

"Деоккупация началась!" Появилась победная информация из Крыма

11.3тЧитать материал на украинском

Более 140 тысяч жителей аннексированного Крыма получили украинские биометрические заграничные паспорта.

Об этом на странице в Facebook сообщил советник мэра Киева и народный депутат Украины Дмитрий Белоцерковец. Он уточнил, что, по данным Государственной миграционной службы, на 1 февраля 2019 года крымчанам было выдано 140295 загранпаспортов.

"Страшный сон Кремля начинает становиться реальностью. Деоккупация Крыма началась!" — написал политик.

Новости
Мир отвернулся: почти половина россиян осознала последствия оккупации Крыма

В комментариях к посту он отметил, что в условиях аннексии иметь паспорт России для жителей украинского полуострова становится необходимостью. Без него люди не смогут обратиться в больницы или зарабатывать деньги для содержания семьи. Однако "биометрику получили наши граждане, которые связывают себя с Украиной".

"Деоккупация началась!" Появилась победная информация из Крыма

Иллюстрация

Иллюстрация

Politeka

Как писал OBOZREVATEL, ранее блогер Антон Александров рассказал, что жители временно оккупированного Крыма начали массово покупать внутренние украинские паспорта. Он также отметил, что данная тема табуирована в российских СМИ.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Персона
Дмитрий Белоцерковец
Место
Украина
Тег
паспорт
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
19
283
Смешно
20
Интересно
1
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Ну,и толку с этого?!..Получили эти паспорта ради своей меркантильной выгоды..Я,больше,чем уверен,что половина из получивших эти паспорта Украину ненавидят..Ведь большая часть этих крисчан заражены страшным вирусом русского мира...Дебилам хоть кол теши на его башке,а ему похеру..Так,что ощутимой радости от этого абсолютно никакой.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Смерть Окупантам
Смерть Окупантам
Пигин Макс, Нахуй пошел...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3
Пигин Макс
Пигин Макс
В течении последующих двух недель, скакуасов ждёт столько перемог!!! Но все они закончатся 1 апреля)))))))))))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
4

Блоги / мнения