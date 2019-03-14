"Деоккупация началась!" Появилась победная информация из Крыма

Более 140 тысяч жителей аннексированного Крыма получили украинские биометрические заграничные паспорта.
Об этом на странице в Facebook сообщил советник мэра Киева и народный депутат Украины Дмитрий Белоцерковец. Он уточнил, что, по данным Государственной миграционной службы, на 1 февраля 2019 года крымчанам было выдано 140295 загранпаспортов.
"Страшный сон Кремля начинает становиться реальностью. Деоккупация Крыма началась!" — написал политик.
В комментариях к посту он отметил, что в условиях аннексии иметь паспорт России для жителей украинского полуострова становится необходимостью. Без него люди не смогут обратиться в больницы или зарабатывать деньги для содержания семьи. Однако "биометрику получили наши граждане, которые связывают себя с Украиной".
Иллюстрация
Politeka
Как писал OBOZREVATEL, ранее блогер Антон Александров рассказал, что жители временно оккупированного Крыма начали массово покупать внутренние украинские паспорта. Он также отметил, что данная тема табуирована в российских СМИ.
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