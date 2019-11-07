Деньги в банке из-под горошка: в Сумах на взятке задержали судью

В Сумах на взятке задержали судью Заречного суда Николая Шершака. Ему вменяют вымогательство $2000.

В такую сумма он оценил отказ выносить обвинительный приговор в административном деле, сообщили в пресс-службе НАБУ.

"Совершаются срочные следственные действия, решается вопрос о сообщении подозрения", – уточняется в Национальном антикоррупционном бюро.

Судью задержали на взятке НАБУ

На странице "ЧЕСНО.Фільтруй суд" уточнили, что сумской судья хранил деньги в банке из-под консервированного горошка.

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Как писал OBOZREVATEL, в Киеве задержали главного специалиста Национального банка Украины при попытке завладеть 50 тысячами долларов, которые он требовал у предпринимателя за лицензию на обмен валюты.

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