Деньги, алкоголь, наркотики: Луценко озвучил претензии к "Новой почте"

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко провел встречу с соучредителем компании "Новая почта" Вячеславом Климовым, в ходе которой ознакомил его с многочисленными доказательствами нарушений, которые были выявлены в работе отделений "Новой почты".

"В частности, это касалось пересылки в больших объемах безакцизных алкогольных товаров и наркотических веществ", - заявил генпрокурор на своей странице в Facebook.

Также следствию поступила оперативная информация МВД относительно вероятного уклонения от налогов "Новой почтой" в ходе денежных переводов, отметил глава ГПУ.

По его словам, представитель оператора экспресс-доставок подтвердил, что санкционированные обыски, которые проводились представителями Генпрокуратуры на предприятиях "Новой почты" в нескольких городах страны были корректными. Они не сопровождались вооруженными спецподразделениями, изъятием оргтехники и не имели намерений рейдерского захвата, говорит Луценко.

"Мы не только нашли общий язык, но и разработали совместный план действий.

Эта встреча показала эффективность открытого диалога. И правоохранители, и бизнес с уважаемым реноме заинтересованы в устранении правонарушений", - написал Луценко.

Как писал "Обозреватель", в отношении должностных лиц "Новой почты" были открыты уголовные производства по ч.2 ст.364, ч.3 ст.212 УК Украины.

16 марта Генеральная прокуратура нагрянула с обысками в офисы Новой Почты в Киеве, Харькове и Полтаве.

В "Новой почте" заявляли, что информация, распространенная пресс-секретарем генерального прокурора об изъятии неких средств компании, которые якобы не были учтены и не оприходованы в кассе и в бухгалтерских документах, не соответствует действительности.