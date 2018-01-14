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"День-два и все": названы способы возвращения Крыма и Донбасса

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Существует несколько способов возвращения Украине временно-оккупированных Россией Крыма и Донбасса.

Об этом в интервью каналу "ATR" рассказал герой Украины, генерал-майор Вооруженных сил, Игорь Гордийчук.

"Комплексным путем, начиная от информационного, то есть подавать сигналы, политико-дипломатичным, финансово-экономичным и военным в том числе", – заявил он.

Гордийчук также отметил, что позитивно относится к размещению миротворцев ООН на Донбассе. По его словам, из всех вариантов – этот самый лучший.

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"Миротворческая миссия, под контроль граница. Как только мы возьмем под контроль, то там день-два-неделя – и все", – констатировал генерал-майор.

Он подчеркнул, что в мирных городах Украины все спокойно, потому что там граница "под замком".

Как сообщал "Обозреватель", Гордийчук рассказал, что в момент захвата Крыма Россия хотела скинуть своих диверсантов в Киеве.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликтАТО на Донбассе
Персона
Игорь Гордийчук (Сумрак)
Место
Украина
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