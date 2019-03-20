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"Демоны войны!" В сети показали невероятные фото "взорванного" Донбасса из космоса

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В сети показали фото изрешеченных в ходе войны территорий Донбасса, сделанных из космоса.

Так, журналист Эльдар Сарахман использовал обновленные карты Google и отразил зеркально некоторые изображения – вышли невероятные картинки.

"ВОПы, блиндажи, опорные пункты на линии разграничения. В местах самых серьезных боевых столкновений в 2014-м провалы и воронки от артиллерии заросли сорняками. Но в некоторых зонах они видны до сих пор. Уже не говоря о "горячих" местах нынешних боев", — написал он.

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"Демоны войны!" В сети показали невероятные фото "взорванного" Донбасса из космоса

Facebook Эльдара Сарахмана

"Демоны войны!" В сети показали невероятные фото "взорванного" Донбасса из космоса

Facebook Эльдара Сарахмана

"Демоны войны!" В сети показали невероятные фото "взорванного" Донбасса из космоса

Facebook Эльдара Сарахмана

"Демоны войны!" В сети показали невероятные фото "взорванного" Донбасса из космоса

Facebook Эльдара Сарахмана

"Демоны войны!" В сети показали невероятные фото "взорванного" Донбасса из космоса

Facebook Эльдара Сарахмана

"Демоны войны!" В сети показали невероятные фото "взорванного" Донбасса из космоса

Facebook Эльдара Сарахмана

В комментариях предложили назвать эти орнаменты "демонами войны".

Как сообщал OBOZREVATEL, миссия ОБСЕ на Донбассе заметила комплексы радиоэлектронной борьбы российского производства.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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