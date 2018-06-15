Дело судьи Чауса: в Молдове опровергли скандальную связь

Спикер парламента Молдовы Андриан Канду заявил, что не знает о связи между экстрадицией в Украину беглого экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса и делом банкира, миллионера Вячеслава Платона.

Журналисты спросили у него, правда ли, что между странами есть договоренность, поскольку Чаус в Украине может дать показания на многих, его возврат нежелателен, "мы вам Платона очень быстро, а вы там у себя Чауса подержите", пишет "Цензор.нет".

"Я вот об этой связи даже и не знал", - заявил он.

"А о судье Чаусе?" - уточнили журналисты.

"Не знаю", - ответил Канду.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 августа 2016 года НАБУ разоблачило Чауса, требовавшего и получившего взятку в размере $150 тысяч. Полученные деньги судья хранил закопанными в стеклянных банках. После этого он сбежал на территорию оккупированного Крыма, а Украина обратилась в Интерпол с просьбой найти Чауса. В марте 2017 года коррупционер был задержан в Молдове.

В январе 2018 года стало известно, что вопрос экстрадиции Чауса затягивается.