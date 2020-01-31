Врали ради алиби: полиция выступила с разоблачительным заявлением о деле Шеремета. Видео

Друг музыканта Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве в 2016 году, соврал в прямом эфире украинского телеканала, чтобы придумать ему алиби.

Об этом в пятницу, 31 января, сообщила пресс-служба Национальной полиции, показав запись программыс комментариемАлексея Ермилова (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Вынуждены заявить о том, что в ходе расследования дела Шеремета некоторые граждане делают ложные заявления для того, чтобы помочь создать алиби отдельным подозреваемым в уголовном производстве", – сказано в сообщении.

Подозреваемый Антоненко и погибший Шеремет Коллаж

Уточняется, что друг фигуранта дела выступил в эфире телеканала 13 декабря 2019 года.

Антоненко, как заявлял он, якобы находился у него в гостях (в 40 километрах от центра Киева в городе Ворзель) в ночь перед убийством Павла Шеремета, поэтому "никак не мог быть в это же время на улице Ивана Франко" в столице.

Программа, на которой было озвучено ложное алиби Скрин видео

Далее цитата Алексея Ермилова:

"Господин Андрей был у меня за городом в Ворзеле, это 40 км от Киева. Он был с 19-го числа у меня. Учил меня играть на гитаре, потом мы пили пиво, ели мясо, и он остался ночевать. В 9 утра он повез меня в Киев. Никоим образом он не мог оказаться там, где произошел этот грех. Это правовой беспредел!

По состоянию на 7:30 утра он спал у меня за городом. У меня есть семь свидетелей: четыре человека охраны, мать, отец и я.

Я обращался к зампрокурора Виктору Чумаку и когда я буду в Киеве, в понедельник, я дам показания и буду свидетелем защиты".

В полиции подчеркнули, что эта информация была проверена следственно-оперативным путем и оказалась абсолютной ложью. "Поэтому было принято решение о рассекречивании видео допроса этого гражданина, поскольку данная информация имеет важное значение для общества", – написала пресс-служба.

Копы пояснили, что было проверено трафик телефонов "свидетеля" и вызвано его на допрос, куда он пришел вместе со своим адвокатом.

Гражданин признал, что он ошибочно публично заявил о том, что его товарищ Антоненко в ночь перед убийством находился у него дома. Он утверждает, что "мог перепутать даты".

Допрос Ермилова Скрин видео

Привлекать его к ответственности за дачу заведомо ложных показаний по ст. 384 УК Украины не будут, поскольку его неправдивое заявление о "алиби" Антоненко было сделано не во время допроса, а в СМИ.

"Следствие имеет подтверждение и других случаев попыток создать несуществующее алиби подозреваемым по делу Павла Шеремета", – указывается в сообщении.

При этом заявления Ермилова были широко растиражированы СМИ и использованы для создания ложного впечатления о том, что полиция и прокуратура выдвигает подозрение заведомо невиновному человеку.

Как писал OBOZREVATEL, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко (Riffmaster) суд оставил под стражей до 8 февраля.

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