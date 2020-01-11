Иран должен ответить: Офис генпрокурора изменил квалификацию дела о сбитом самолете МАУ

Офис генпрокурора изменил квалификацию преступления в деле о крушении самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.

Об этом в субботу, 11 января, сообщила пресс-служба органа. Отмечается, что осуществление досудебного расследования поручено Главному следственному управлению Службы безопасности Украины.

"По результатам обработки данных, полученных в результате сотрудничества с международными партнерами, а также от украинских правоохранителей и экспертов с места трагедии, и учитывая признание Ираном вины за сбитый самолет авиакомпании "МАУ" военными этой страны, Офисом генерального прокурора принято решение об изменении квалификации уголовного преступления, по которому открыто производство", – сказано в сообщении.

Дело о сбитом самолете МАУ переквалифицировали

С этого момента следствие будет продолжаться по 2 статьям Уголовного кодекса, предусматривающих ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожения самолета.

"Осуществление досудебного расследования поручено Главному следственному управлению Службы безопасности Украины", – добавили в Офисе.

Напомним, ранее авиакатастрофу расследовали по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пресс-секретарь бывшего генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган забила тревогу из-за того, что Офис генпрокурора даже после признания Ирана продолжил расследовать вину погибших членов украинского экипажа.

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