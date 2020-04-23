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23 апреля • обновлено в 20:13
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Дело о "пленках Ермака" переквалифицировали на мошенничество – юристы

2.1т
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В расследовании дела о "пленках Ермака" изменена квалификация, материалы переданы в Национальную полицию.

Правовую квалификацию изменили со злоупотребления влиянием на мошенничество, сообщается на странице юридической компании "Миллер" в Facebook.

Теперь не "коррупция": юристы заявили о кардинальном изменении в деле "о пленках Ермака"

"Сегодня (23 апреля) нам стало известно, что 17 апреля Специализированная антикоррупционная прокуратура приняла решение о передаче дела по подследственности в ГСУ Национальной полиции, после изменения уголовно-правовой квалификации на ст. 190 УК Украины (мошенничество)", – подчеркнули в компании.

Отмечается, что ранее уголовное производство было зарегистрировано САП и квалифицировалось по части 2 статьи 368-2 (злоупотребление влиянием) УК.

"Суть злоупотребления влиянием в том, что лицу дают деньги за то, что оно повлияет на принятие решений кем-то другим. А суть мошенничества в том, что лицо, злоупотребляя доверием, выманивает деньги просто для собственного обогащения. Мошенничество, в отличие от злоупотребления влиянием, не относится к коррупционным преступлениям, поэтому дело больше не находится в подследственности НАБУ", – пояснили юристы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сеть слили продолжение скандальных "пленок", на которых якобы фигурирует брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис Ермак.

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Читайте все новости по теме "Пленки Ермака" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Пленки Ермака
Персона
Андрей Ермак
Место
Украина
Теги
Национальная полиция Украины Специализированная антикоррупционная прокуратура Национальное антикоррупционное бюро Украины
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