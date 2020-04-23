Теперь не "коррупция": юристы заявили о кардинальном изменении в деле "о пленках Ермака"

В расследовании дела о "пленках Ермака" изменена квалификация, материалы переданы в Национальную полицию.

Правовую квалификацию изменили со злоупотребления влиянием на мошенничество, сообщается на странице юридической компании "Миллер" в Facebook.

"Сегодня (23 апреля) нам стало известно, что 17 апреля Специализированная антикоррупционная прокуратура приняла решение о передаче дела по подследственности в ГСУ Национальной полиции, после изменения уголовно-правовой квалификации на ст. 190 УК Украины (мошенничество)", – подчеркнули в компании.

Отмечается, что ранее уголовное производство было зарегистрировано САП и квалифицировалось по части 2 статьи 368-2 (злоупотребление влиянием) УК.

"Суть злоупотребления влиянием в том, что лицу дают деньги за то, что оно повлияет на принятие решений кем-то другим. А суть мошенничества в том, что лицо, злоупотребляя доверием, выманивает деньги просто для собственного обогащения. Мошенничество, в отличие от злоупотребления влиянием, не относится к коррупционным преступлениям, поэтому дело больше не находится в подследственности НАБУ", – пояснили юристы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сеть слили продолжение скандальных "пленок", на которых якобы фигурирует брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис Ермак.

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