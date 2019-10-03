Дело о хищении $20 млн "Ощадбанка": суд позволил главному фигуранту "откупиться"

Бывшему народному депутату Станиславу Березкину, которого подозревают в завладении 20 млн долларов АТ "Ощадбанк" назначили залог в размере 15 млн гривень.

Такое решение в четверг, 3 октября вынес Высший антикоррупционный суд. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины.

"Следственным судьей ВАКС при участии прокуроров САП избрана мера пресечения бывшему народному депутату Украины, подозреваемому в организации совершения особо тяжких коррупционных преступлений. Суд частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в сумме почти 15 млн гривень", – сказано в сообщении.

Дело $20 млн "Ощадбанка": экс-нардепу позволили "откупиться"

Березкину также определили и другие процессуальные обязанности: приезжать к определенному должностному лица с установленной периодичностью; не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или находится без разрешения следователя, прокурора или суда; уведомлять об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми; а также сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и на въезд в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL:

23 октября 2018 года САП сообщила, что в отношении одного из народных депутатов открыто уголовное производство по факту выведения $20 млн из государственного банка.

25 октября была арестована заместителя председателя правления "Ощадбанка" Ирину Земцову, подозреваемая в причастности к завладению 20 миллионами долларов. Сумма залога, которую она внесла, составила 7 млн грн.

НАБУ и САП задержали сына и брата депутата Березкина. Вскоре Максима Березкина выпустили из СИЗО.

27 сентября САП объявила подозрение бывшему народному депутату 8 созыва Верховной Рады Станиславу Березкину.

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