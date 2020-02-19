ДТП с тещей Притулы хотят спустить на тормозах? Вскрылись новые подробности

Дело о громком ДТП с тещей известного шоумена Сергея Притулы и депутата Виталия Хомутынника – Лилией Сопельник скоро будет передано в суд.

Сейчас с материалами должны знакомиться пострадавшие. Правда, защита пострадавших об этом не знает и считает , что дело просто хотят спустить на тормозах. "Я впервые от вас это слышу. Нам вообще никто ничего не сообщает. Следователь ушел в отпуск, всем все равно", – сказал OBOZREVATEL адвокат пострадавших Юрий Сухов.

Белая "Мазда", за рулем которой была Лилия Сопельник, на скорости сбила мать и ребенка прямо во дворе дома

Людей доставали из-под колес внедорожника Скрин видео

По его словам, они уже обращались с адвокатским письмом в прокуратуру, а также к генеральному прокурору Рябошапке, однако никто им так и не ответил.

По словам Елены Сторожук, адвоката тещи Притулы и Хомутынника, водительница сейчас находится под ночным домашним арестом, суд не изменил ей меру пресечения. "Ничего не изменилось с тех пор, она все также под домашним арестом. Досудебное расследование завершено, с материалами дела должны знакомиться потерпевшие", – говорит OBOZREVATEL Сторожук.

Лилия Сопельник находится под ночным домашним арестом Facebook Лилии Сопельник

Однако Сухов говорит, что они не только не знают о судьбе дела, их второй раз даже не пригласили на суд, где избиралась мера пресечения Сопельник. "Такое впечатление, что вокруг дела полная тишина, и в таких условиях они хотят спустить его на тормозах. Мы даже до сих пор не видели текст подозрения Сопельник, от нас все скрывают. Но мы настаиваем на том, чтобы наказание для Сопельник было реальным", – подчеркивает Сухов.

Напомним, в жуткой аварии в Киеве на Днепровской набережной 22 августа 2019 года серьезно пострадали Анжела Печенежская и ее 9-летний сын Ростислав. Лилия Сопельник сдавала назад во дворе дома и на скорости сбила людей – они буквально оказались под колесами ее автомобиля.

Серьезно пострадала Анжела, у нее скелетная, а также закрытая травма грудной клетки и живота, разрыв внутренних органов, перелом ребер, ключицы, локтевого отростка. У мальчика – закрытая травма живота и грудной клетки, переломы.

"Сейчас Ростислав уже пошел в школу, он восстанавливается. С Анжелой ситуация сложнее. В ближайшее время ей предстоит очередная операция. И еще одна будет летом. Она лечится стационарно", – говорит Сухов.

Дочь водительницы Катерина Сопельник с мужем Сергеем Притулой Facebook Катерины Сопельник

По словам адвоката, пока денег на лечение матери и сына хватает. "На карточку перечисляли деньги как родственники Сопельник, так и обычные люди. Но в последнее время от родственников водительницы деньги не поступали", – говорит Сухов.

Однако защитница водительницы Елена Сторожук уверяет, что они пробовали помочь материально. "Перед Новым годом мы пытались отправить деньги на карточку, однако нам сообщили, что счет закрыт. Поэтому мы не смогли это сделать", – уверяет она.

Дочь водительницы Светлана Сопельник с супругом Виталием Хомутынником Facebook Светланы Сопельник

Но сторона потерпевших утверждает, что это неправда. "Карточка работает, она не закрыта. Так что это неправда", – говорит Сухов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL

За рулем "Мазды", которая 22 августа во дворе дома на Днепровской набережной, 19-а, сбила мать с ребенком, была теща известного шоумена Сергея Притулы и народного депутата от группы "Видродження" Виталия Хомутынника. Водительница сдавала задом на большой скорости, и женщина с ребенком буквально оказались у нее под колесами.

Адвокат Сопельник заявляла, что ее подзащитной могло стать плохо за рулем. А адвокат потерпевших говорил, что в деле есть справка о том, что водительница страдала каким-то заболеванием. И опасался, что таким образом виновница аварии может уйти от наказания.

Спор возник и из-за материальной помощи пострадавшим со стороны водительницы. По словам Сухова, в первые дни сторона водительницы не предлагала никакой помощи. И только после того как это стало известно СМИ, а пострадавшие сами открыли карточку для сбора средств для лечения матери и ребенка, они проявили желание помочь. Одна из дочерей Сопельник, Катерина перечислила на карточку около 120 тысяч гривен.

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