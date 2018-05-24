"Дело не в берете": почему морпехи устроили демарш перед верхушкой ВСУ

В Украине несколько лет шел спор между морскими пехотинцами и разработчиками формы нового образца для Вооруженных сил. Об этом говорили, писали и дискутировали, но широкой огласки история не получала. До 23 мая, пока в Николаеве не случился громкий скандал прямо на глазах у приехавшего туда президента Петра Порошенко.

Что произошло, почему морпехи взбунтовались и почему проблема вовсе не в элементе униформы? Читайте в материале OBOZREVATEL.

Начало конфликта

Эта история тянется много месяцев. Спор начался с предложения консультантов Минобороны под руководством журналиста Виталия Гайдукевича изменить цвет берета морпехов с черного на сине-зеленый, цвета морской волны.

Идея вызвала сопротивление со стороны морских пехотинцев, но предложение реформаторов поддержали на самом верху. Одна из причин - российские морпехи тоже носят береты черного цвета. А вот сине-зеленый - популярен в европейских подразделениях. Чистая политика, ничего личного. К тому же морпехов, которые находились в Крыму во время аннексиии упрекали в том, что многие их сослуживцы перешли на сторону России. Якобы таким образом черный берет был запятнан позором.

Прошлой осенью министр обороны Степан Полторак одобрил новую униформу морпехов и стало понятно, что ничего поменять не получится. Поэтому даже самые ярые противники идеи смирились с неизбежным. Так казалось, но 23 мая стало ясно, что не все так ровно.

"Дело не в берете"

Новость о демарше бойцов на глазах у президента быстро разлетелась по СМИ. Поэтому пресс-службе ВМСУ пришлось отбиваться от вопросов

"Есть соответствующий приказ, обязательный для исполнения. Одним из элементов является смена черного берета на новый - цвета морской волны. Кое-кто из морских пехотинцев отказался сменить береты пехоты. Среди них большинство уже уволены в запас. Это их личная позиция. Но подавляющее большинство морпехов надело новые береты", - сказал журналистам пресс-секретарь ВМСУ Олег Чалык.

Впрочем, один из ветеранов батальона, который уже уволился в запас, но приехал вчера в Николаев, чтобы поддержать своих, объяснил OBOZREVATEL, что дело вовсе не в цвете беретов. По его словам, это лишь повод привлечь внимание высшего командования к проблемам внутри бригады. Проблем, из-за которых в запас уходят проверенные в боях ветераны.

"Людям показывают то, что им доступно: банальные изменения той же символики, формы или какие-нибудь фотографии официальных пресс-служб. Этого достаточно, чтобы показывать будто бы армия меняется.

На самом же деле основная проблема остается - руководство Минобороны, Генштаб и т.д до сих пор придерживаются "совкового" принципа - незаменимых людей не бывает. И не важно, сколько времени и денег потратили на подготовку хорошего бойца (а это стоит дорого даже в Украине). Человека с легкостью отпускают на гражданку, даже не пытаясь мотивировать его остаться. Та же проблема с жильем так и не была решена. Хотя разговоров было много.

Юмор ситуации в том, что эта история касается не только символики. К тому же все это нужно было обсуждать до, а не после случившегося", - рассказал ветеран на условиях анонимности.

"Слишком высоко себя несут"

После этого OBOZREVATEL связался с пресс-офицером 36-й бригады морской пехоты ВМС Украина Александрой Бессмертной, которая согласилась ответить на все наши вопросы.

- Вчера, в старом однострое прошли те, кто не служит в батальоне уже несколько месяцев, а некоторые и несколько лет. 20 военнослужащих - действующие бойцы батальона, прошли вместе с теми, кто давно не служит. Кроме того, что они постояли позади всей церемонии, больше ничего и не было.

Официальная позиция батальона, как и остальных военных частей морской пехоты, переход на новую униформу. Без паники и истерик. Мнения отдельных военнослужащих, это не мнение всего подразделения. И кричать громко, что 1 Феодосийский батальон против изменений - категорически не правильно.

- Но я помню, что лично вы были категорически против отказа от черных беретов. Передумали? И что будет с этими 20 бойцами, которые все же поддержали акцию?

- С ними проводят беседы. И готовы общаться дальше. Историк Василий Павлов готов работать с ними, и они его ждут.

Скриншот поста в Facebook Александры Бессмертной

- А правда, что из бригады сейчас идет большой отток ветеранов, которые не довольны отношением командования? И их даже не пытаются удержать. Можете это прокомментировать?

- Мы ценим каждого морпеха. Но если человек не хочет служить, то насильно его не заставишь!

- А много кто не хочет?

- Вчера рядом с 1 ФОБМП стоял 503 ОБМП. Вот туда рвутся из всех видов и родов войск, там друг за друга, туда идут люди и прекрасно служат.

В 1 ФОБМП тоже нормальный коллектив, но... В последнее время, кроме громких криков что “мы небадяженные” и только мы настоящие морпехи, больше ничего не слышно. 1 ФОБМП слишком высоко себя несет. Громкие выкрики нужно подкреплять делам!

Ежемесячно определенное количество людей увольнялась, но приходили новые и новые люди, с желанием служить в Морской пехоте, и буду откровенна, их количество увеличивается, а это плюс. Поэтому видимо мы правильно все делаем, если к нам хотят идти служить!

- Новые люди приходят к вам уже готовыми бойцами? Или уходят, в основном, ветераны, а на их место - новички?

- Приходят и те, и другие. Молодые ребята, которые хотят служить и чему-то научиться, приходят и ветераны из других бригад, которые хотят служить в наших рядах. При этом умеют и знают свое дело.

- А правда, что сначала к бойцам хотели привезти не историка Павлова, а реформатора Виталия Гайдукевича? Но передумали, чтобы сохранить его здоровье.

- Нет, абсолютно не правда.Павлов сам хотел сюда ехать и работать с ребятам. Слушали его, и он слушал их.

- Вы можете сказать, что конфликт полностью улажен?

- Они уже все надели береты. А те, что вчера вышли на демарш... Половина из них не служит у нас уже давно. Понятное дело, что им новых одностроев не выдадут. Ну а все остальные перешли на новые.

После этого мы попытались связаться с шестью действущими бойцами, которые принимали участие в демарше. Но почему-то ни одна из наших попыток успехом не увенчалась.

И несмотря на заявление о всеобщем примирении, складывается впечатление, что в 36-й бригаде далеко не все так гладко как нам бы этого хотелось.