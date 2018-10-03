Дело НАБУ о закупке топлива МОУ - фейк. Есть несколько причин - известный адвокат

Осенью прошлого года Национальное антикоррупционное бюро занялось громким делом против "Трейд Коммодити" - компании, которая подозревается в растрате 149 млн гривен из-за схемы с закупками топлива для Минобороны.

По версии следствия, "Трейд Коммодити" победила на многомиллионных торгах, потому что дала самую низкую на тот момент цену. Но впоследствии якобы без наличия правовых оснований и в сговоре с топами МОУ заключила дополнительные соглашения на более высокую стоимость. В свою очередь руководство компании утверждает, что рост цены был оправданным в связи с ситуацией на рынке.

Дело построили на основе акта аудиторской службы о результатах проверки закупки. Однако впоследствии суд его отменил, а недавно это решение подтвердила и апелляционная инстанция.

Что будет со скандальным расследованием и что не так с делом НАБУ - об этом OBOZREVATEL пообщался с известным адвокатом Игорем Степановым.

- Недавно апелляционный суд подтвердил, что административный суд Киева абсолютно правильно отменил акт аудиторской службы о результатах проверки закупки МОУ топлива у компании "Трейд Коммодити". Именно этот акт аудиторов был положен в основу уголовного производства в отношении должностных лиц Минобороны и компании. Что означает это решение апелляционного суда для уголовного производства?

- На самом деле апелляционный суд лишь подтвердил очевидную вещь. Никакого дела в понимании уголовного и уголовно-процессуального смысла не было. Существовало дело-фейк. Такое пиар-дело, единственной целью которой было показать, что НАБУ с тем руководством, которое у него случайно оказалось, существует не зря.

Я напомню, к моменту громких арестов по этому фейковому делу на поле антикоррупционной борьбы наступило затишье. Крайне необходимо было показать хоть какие-то результаты. Первое правило пиарщика какое? Если нет событий - надо их придумать. НАБУ, путем определенного давления на государственную аудиторскую службу, а некоторые доказательства давления даже присутствуют в материалах дела, которые были нам уже открыты, и придумало эти события - получило акт проверки Минобороны с формулировками, которые им нужны. На основании этого документа открыло уголовное производство и начало арестовывать людей.

Игорь Степанов

- Мне кажется, вы несколько преувеличиваете. Как можно открыть уголовное дело на основании несуществующих фактов?

- К большому сожалению, я ничего не преувеличиваю. В нашей стране можно открыть не только уголовное производство на основании несуществующих обстоятельств, можно даже посадить человека в тюрьму без каких-либо доказательств. Эту позорную науку НАБУ изучило досконально и уверенно вводит в своей деятельности. К сожалению. Не может быть - скажете вы. Детективы же молодые, прогрессивные, справедливые и набранные на конкурсе. Но может.

Как было открыто производство по якобы хищению в Минобороны? На основании несуществующего заявления народного депутата Татьяны Чорновил. Кстати, во время ареста заместителя министра Павловского Татьяна публично опровергала факт написания такого заявления о хищении средств при закупке Минобороны топлива. Само заявление существовало. Но она касалась совершенно других вещей. Зачем детективы НАБУ начали уголовное производство по фальсификации - большой вопрос. Очевидно, прокуроры в суде должны будут объяснить это.

После открытия уголовного производства аудиторская служба начала проводить проверку законности закупок Минобороны горючего. Но вместо проведения полноценной проверки и формулирования своих выводов, аудиторы написали в акте тезисы, которые были предоставлены детективами. В чем и могло убедиться общество во время проведения судебных заседаний в административном суде первой и апелляционной инстанций. Понятно, что эти тезисы предназначены для искусственного конструирования состава преступления - они не могут быть законными, а сам акт проверки не может соответствовать действительности. Что и констатировал административный суд, который даже не разрушил базовое доказательство НАБУ, он просто показал обществу, что этого доказательства не существует и никогда не существовало.

- Что вы имеете в виду, когда говорите, что аудиторская служба не проводила полноценной проверки и в своих выводах руководствовались не своей мыслью, а тезисами НАБУ?

- Смотрите. Закон "О государственных закупках" позволяет изменять цену поставляемого товара победителем торгов в случае изменения конъюнктуры рынка. Это логично и экономически абсолютно оправданно. Каждое такое изменение цены не может быть больше 10%. И каждый раз инициатор изменения цены должен подтвердить определенными документами факт увеличения или уменьшения цен на аналогичные товары на рынке. Перечень этих документов законом не определяется. Что также логично, так как для законности изменения цены основополагающим является не форма документа, а сам факт ценовых колебаний на рынке. Понятно, что это могут быть либо несколько ценовых справок на определенные последовательные даты конкретного периода, в которых зафиксировано, что цена постоянно увеличивается, или это может быть одно исследование увеличение цен за этот же самый период. Разницы нет.

Как одни, так и другие документы являются производными от одного и того же юридического факта - колебания цен на товар. "Трейд Коммодити" предоставило Минобороны ценовые справки, подтверждающие факт того, что цена на топливо увеличивалась. Справки были выданы уполномоченными организациями - ТПП и ГП "Госвнешинформ". На основании этих справок, а также самостоятельного изучения рынка специалистами Минобороны, путем сопоставления данных различных аналитических агентств, и было принято решение об увеличении цены на топливо до уровня цен, существовавших в то время на рынке. При этом, даже после увеличения цен, "Трейд Коммодити" поставляло топливо по ценам, которые являются меньшими, чем закупали его другие государственные учреждения. Даже НАБУ умудрилось купить бензин в тот же период дороже, чем Минобороны.

При проведении проверки Минобороны объясняло аудиторам - документальным подтверждением колебаний на рынке являются имеющиеся справки уполномоченных организаций, мы покупали топливо по цене не выше рыночной, требований к документам, которые подтверждают колебания цен, в законодательстве не существует. Но все было напрасно. В акт проверки был заложен тезис, предоставленный аудиторам детективами НАБУ - "ценовые справки уполномоченных организаций является ненадлежащим документальным подтверждением колебания цен на рынке". Этот тезис аудиторы дополнили своим выводом - повышение цен было незаконным и государству нанесен ущерб. Государственная аудиторская служба даже не пыталась проверить, а были в то время колебания цен на горючее или нет. Хотя исключительно оно является индикатором законности или незаконности соглашений о повышении цен.

Абсурдность этого вывода заключается в том, что если при всех равных условиях Минобороны предоставило бы аудиторам документ под названием "экспертиза колебания цен за период", вместо справок на последовательные даты этого периода - вывод был бы абсолютно противоположный. То есть для аудиторов не факты определяют, есть убытки или нет. Убытки для аудиторов определяются названием документа, которым эта действительность описывается. Ошибочность такого образа мышления и зафиксировал административный суд в своем решении.

- А детективы разве во время уголовного производства не изучали конъюнктуру рынка, для того чтобы выяснить - было преступление или нет?

- С момента предъявления подозрений в этом производстве сторона защиты была уверена, что деятельность детективов направлена ​​на что угодно, но только не на борьбу с коррупцией. После ознакомления с материалами производства мы только убедились в этом. Я напомню, уголовное производство открыто по статье "растрата", то есть хищение. Применительно к нашему случаю можно было бы говорить о растрате, если бы Минобороны закупало в "Трейд Коммодити" топливо по цене выше, чем цены на рынке. Или, если бы Минобороны и "Трейд Коммодити" увеличили цены при неизменности цен на рынке. Цены были не выше, чем рыночные. Даже НАБУ покупало топливо дороже.

Но, к сожалению, НАБУ вообще не интересуют вещи, связанные с законностью. Исключительно пиар. Это красиво и приносит мгновенные дивиденды. Правда, я не совсем понимаю как прокуроры будут рассчитываться за это пиар, когда дело будет публично слушаться в суде. Вы только вдумайтесь - дело построено на акте аудиторской службы, который был отменен судом из-за фактической ничтожности его выводов. А самой растратой названо не хищение средств, а наличие документа не с тем названием, которое хотели видеть аудиторы.

- Я не могу поверить. Мне кажется, что вы несколько преувеличиваете. Не может быть, чтобы в деле не было вообще никаких доказательств. На судебных заседаниях по избранию фигурантам дела мер упоминались какие-то экспертизы, негласные розыскные действия. Какие-то документы изымались у Минобороны.

- К сожалению, я ничего не преувеличиваю. Экспертизы, о которых упоминалось в этих судебных заседаниях, действительно в материалах дела есть. Но что это за экспертизы? Не раскрывая их сути, все же пока это секретные материалы уголовного производства, в отличие от акта аудиторской службы, который был предметом публичного рассмотрения в суде, скажу так. Детективы заказывали экономическую и товароведческую экспертизы.

Экономическая экспертиза базируется на акте аудиторской службы - отменена судом. То есть фактически исчезла и эта экспертиза. А товароведческая экспертиза исследовала цены на топливо и факт колебаний этих цен. Учитывая, что цены в тот период росли - никакого иного вывода, чем фиксация колебаний, эксперты и сделать не могли. Я вообще не понимаю, зачем детективы ее заказывали. Фактически они сделали подарок стороне защиты, вооружив ее дополнительным доказательством. Очень хотелось бы, чтобы НАБУ, когда будет подавать кассацию на решение административного суда, о чем оно уже пообещало, предоставили в распоряжение суда эту экспертизу. Ну чтобы уже окончательно закрепить свое поражение.

Материалы негласных розыскных действий в деле также есть. Как же без них. Но я вам так скажу. Столь пустых материалов с точки зрения смыслового наполнения я даже и не встречал. Я просто был удивлен этим фактом. А общество еще успеет удивиться во время судебного разбирательства.

Что касается других материалов дела - это первичные документы хозяйственных операций, скопированные несколько раз. Очевидно с целью придания объема делу.

Больше ничего в деле и нет. Да и как может что-то быть, если все дело искусственно придумано. Причем придумано без всякого креатива.