Делали паспорта и не скрывались: в Беларуси рассказали о наемниках ЧВК ''Вагнер''

Белорусы из частной военной кампании "Вагнер" свободно приезжают на родину и получают новые паспорта.

По данным Belsat, они не скрываются от правоохранителей. Более того, в ЧВК работают целые семейные подряды. В частности, речь идет о 42-летнем Владимире Куриненко, который по информации СБУ является командиром 1-го взвода 3-й разведывательно-штурмовой роты.

Отмечается, что в его соцсетях нет снимков с войны, зато мужчина подписан на многочисленные тематические паблики про Сирию и Донбасс. У него в друзьях в "ВКонтакте", которая запрещена в Украине, находятся трое "вагнеровцев" из РФ.

Владимир Куриненко

Дочь Куриненко Янина из Минска добавила журналистов в "черный список", когда они пытались связаться. А тетя наемника Раиса из Москвы заявила, что не знает, чему верить, ведь ее родственник не выходит на связь. Кроме того, в рядах "Вагнера" состоит родной племянник белоруса – Эдвард Давыдов.

В издании отмечается, что никто не знает, чем именно занимался Куриненко. О его участии в военных действиях в Сирии также никто не слышал. Зато о Давыдове такие разговоры ходят. По данным источников, он присоединился к ЧВК "Вагнер" в апреле 2015 года под позывным "Гусар".

Эдвард Давыдов

"От правоохранителей Давыдов не прячется. В феврале 2016 года он получил в Иваново новый паспорт (то есть, в статусе боевика ЧВК "Вагнера"). Корреспонденту в квартире Давыдова-Куриненко никто не открыл. Мать в милиции – сын на Донбассе и в Сирии", – сказано в сообщении.

Кроме того, новый белорусский паспорт в октябре 2016 года выдали Александру Ступницкому, который на тот момент уже повоевал и на Донбассе, и в Сирии, получил боевое ранение и государственную награду РФ.

"2 марта 2016 Ступницкий получил ранение в Сирии, в районе Пальмиры. Позже вместе с боевиками ЧВК "Вагнера" – гражданами России белорус получил "Орден мужества" с формулировкой "за участие в оперативно-разведывательных и специальных мероприятиях в районе Пальмиры", – сообщили в издании.

Александр Ступницкий

О его жизни до Донбасса практически нет сведений в свободном доступе. Мать Ступницкого работает в местном отделе Департамента охраны МВД. А сам Александр, со слов соседей, якобы работал в охране.

Предположительно, он попал на тренировочную базу "Вагнера" в Краснодарском крае в 2014 году, оттуда отправился в "командировку" на Донбасс, где встретил будущую жену Анастасию. У них после появился ребенок, а супружеская чета жила в Орше. Однако после того, как СБУ обнародовала отчет о ЧВК, семейство Ступницких внезапно пропала. Родственники и знакомые утверждают, что они поехали странствовать по России, а некоторые утверждают, что отдыхают в Крыму.

"В это же время Ступницкие покидают Беларусь после почти трех лет жизни в Орше. Анастасия постит фото с геолакацией в Крыму, позже появляются ее фото из Донецка. Александра на новых снимках нет", – говорится в расследовании.

Еще один наемник "Вагнера" - Руслан Бабинин, в 2003 году фигурировал в сюжете пропагандистского канала "Россия 1" как боец ​​Французского иностранного легиона. Его аккаунты в соцсетях неактивны, но в друзьях находится много знакомых из Курганского пограничного института ФСБ РФ.

Руслан Бабинин

В сентябре 2015 года Бабинин сменил адрес прописки, для чего приезжал на родину. Однако его мать рассказала, что мужчина уже не живет в Беларуси.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле СБУ опубликовала первую часть досье наемников российской ЧВК "Вагнера". В октябре ведомство представило список еще 206 внештатных российских разведчиков.