"Делали, что хотели": освобожденный украинец рассказал о пытках в плену "ЛНР"

Ультрас луганского футбольного клуба "Заря" Влад Овчаренко заявил, что, когда он был в плену террористов "ЛНР" его избивали бывшие сотрудники спецподразделения "Беркут".
Об этом сообщает "24 канал".
"Беркутовцы нас конвоировали на суд и из суда. Только услышали, что мы ультрас, как начали: "А, это вы нас жгли на Майдане!" Когда нас привезли в боксы ожидания после заседания, то сразу избили", – заявил Овчаренко.
По его словам, бывшие сотрудники спецподразделение "Беркут" гоняли украинских пленных по всей камере.
"Их старший только скомандовал: "По голове не бить". А руки у нас загнуты за спину, в наручниках. Прикрыться невозможно. Гоняли нас по всей камере, делали, что хотели. Сильно досталось по спине и ребрах, не мог разогнуться", – резюмировал Овчаренко.
Как сообщал "Обозреватель", 27 декабря 2017 года проукраинских ультрас, которые сожгли флаг "ЛНР", освободили из плена боевиков так называемой Луганской народной республики, где они находились больше года.
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