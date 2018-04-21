Дать Путину по зубам: историк пояснил, как Запад остановит наступление на Украину

Россия не пойдет на обострение ситуации в Украине при условии, если получит жесткий ответ на свои действия в Сирии.

Как пояснил в интервью "Апострофу" российский историк и оппозиционный политик Андрей Зубов, Кремль сейчас выясняет, насколько далеко он может зайти.

"В Сирии он зашел далеко: применение химического оружия, фактически русские войска вместе с иранскими воюют на стороне Асада и уже почти вытеснили оппозицию из большинства районов, кроме тех, где она находится под защитой, скажем, американских военных. И вот ему важно знать: это может продолжаться дальше или нет? Если может, тогда и в Украине может что-то еще быть", - заявил Зубов.

Эксперт уверен, что президент РФ Владимир Путин должен быть ограничен жесткими мерами, что и было недавно сделано в Сирии.

"Если ему будут поставлены очень жесткие пределы – а они были поставлены и ракетной атакой союзников несколько дней назад, и ракетным ударом Израиля, - то тогда Кремль почувствует, что надо остановиться и в Украине. Поэтому степень безнаказанности в Сирии будет влиять на то, насколько активны будут прокремлевские силы в Украине", - подчеркнул историк.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в ООН озвучили число жертв войны на Донбассе.