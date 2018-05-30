Как Данилюк нарушил закон? Документы

Под Александром Данилюком все сильнее шатается кресло министра финансов Украины. Судя по всему, ввиду неэффективности и перепалок с премьер-министром Владимиром Гройсманом, отставка главы Минфина не за горами.

Потому OBOZREVATEL продолжает серию публикаций о "грешках" Александра Данилюка. В этом материале пойдет речь об офшорах и британском паспорте скандального министра. О том, почему чиновник должен был быть уже дважды люстрирован, читайте здесь.

Нарушил закон

OBOZREVATELопубликовал эксклюзивные документы, которые доказывают, что Данилюк не только не оставил свой бизнес, но еще и сохранял британский паспорт минимум до 2015 года, нарушив закон.

Кроме того, мы нашли документы, которые свидетельствуют о том, что компании Данилюка активно функционировали все время, пока он строил карьеру государственного служащего. Например, в 2014 году его предприятие Rurik привлекло годовой кредит в размере более 450 тыс. фунтов для операционной деятельности. Кстати, согласно документам, это единственный доход компании за все годы ее существования.

При этом в декларации о доходах за 2014 год Данилюк не указывал информации о полученных из-за границы средствах, что тоже является нарушением закона и поводом для люстрации.

Нет этой суммы и в декларации 2015 года.

Во время госслужбы Данилюк указывал себя гражданином Великобритании

Во время госслужбы Данилюк указывал себя гражданином Великобритании

Во время госслужбы Данилюк указывал себя гражданином Великобритании

Во время госслужбы Данилюк указывал себя гражданином Великобритании

"Забывчивый" министр

Вступив в должность в апреле 2016 года, Данилюк сразу заявил:"Я не коррупционер. У меня нет офшоров". Тогда некоторые СМИ решили проверить честность новоиспеченного министра. Как выяснилось уже на следующий день, тест чиновник не прошел.

Наши коллеги из других изданий тогда нашли информацию о кипрских компаниях Данилюка, в которых он был директором, начиная с 2007 года, и не оставлял бизнес все то время, что работал главой Координационного центра и даже позже, что противоречит украинскому законодательству, запрещающему совмещать работу на государственном посту с ведением бизнеса.

Сразу после назначения главе Минфина пришлось извиняться и объяснять, что эта "неприятность" случилась по вине его партнеров, которые якобы просто забыли вывести его из руководящего состава еще в 2010 году, когда он получил первую должность в украинской власти.