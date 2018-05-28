Дальше дорожка Каддафи: у Порошенко рассказали, как расследование по MH17 прижало Путина

Результаты расследования крушения Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines на Донбассе в 2014 году поставили перед руководством России и Владимиром Путиным очень сложный выбор дальнейшего поведения.

Об этом в эфире ObozTV заявил руководитель главного департамента по вопросам гуманитарной политики Администрации президента Украины Юрий Рубан.

"Думаю, что генерал-лейтенант Олег Иванников (причастен к падению рейса MH17. - Ред.) не совсем рядовой персонаж и намек всем послан абсолютно понятный. После объявления этих фамилий что произошло? Произошло обращение к политическому руководству РФ. И оно сейчас перед выбором: или взять на себя или он может сотрудничать со следствием, чтобы выяснить, кто из генералов принимал решение. Путин стоит перед таким выбором. Он не готов к тому, чтобы сформулировать свою позицию. Он считает, что лучше тянуть время", - считает Рубан.

По его словам, Кремлю не верилось, что следствие будет проведено так профессионально и без утечки данных.

"Если бы была утечка, то российские спецслужбы смогли бы помешать дальнейшему развитию следствия. Кремль оказался не готов. В России нет внятного ответа на этот вопрос. С самого начала была занята позиция врать как можно нахальней. Но ситуация сейчас для российского руководства сложная. Это не просто так. Это значит, что на ближайшем заседании G7 будет подниматься вопрос о продлении санкций. Нидерланды и Австралия уже заговорили о компенсации. И дело не в сумме. Это признание акта международного терроризма. Дальше для российского руководства идет дорожка незабываемого Муаммара Каддафи, который подорвал над Локерби самолет. Российские дипломаты и аналитики это понимают, они сейчас очень мучаются из-за этого. Поэтому Путин будет тянуть время", - отметил Рубан.

Кроме того, интересной будет также дальнейшая реакция западного мира.

"Четыре года была пауза, все прекрасно понимали, что это было. Теперь вопрос, что будет Европа делать дальше. Это фундаментальный вопрос. Там много сил, которые утверждают, что Россия не враг, что это государство, которое неправильно поняли. Вот это поведение Путина много положит на чашу весов в решении Европы именно в политике. Общественное мнение уже сформировано", - констатировал он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 24 мая следствие подтвердило, что МН17 сбил российский "Бук".

Европейская комиссия призвала Россию к полному сотрудничеству для установления виновных в катастрофе. Кроме того, глава СБУ Василий Грицак рассказал, что уже вычислены причастные к сбиванию самолета.

В ответ Путин заявил, что не видел отчета и пообещал подробно его изучить. 25 мая Россию призвали признать свою вину НАТО и ЕС, а Австралия и Нидерланды обвинили страну в трагедии.