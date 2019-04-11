|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Дали детям автоматы: сеть разозлил "скрепный шабаш" оккупантов в Крыму

351Читать материал на украинском

В Керчи в аннексированном украинском Крыму оккупанты устроили "скрепный" праздник в честь 75-летней годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Мероприятие 11 апреля провели в милитаристском стиле, кроме того, в Керчь прибыл так называемый Поезд победы. Соответствующие фото появились в сети.

"Паровоз победы, мчащийся в никуда", – прокомментировала празднование блогер с ником RoksolanaToday&Крым.

Новости
''Привозят военные'': новый наркотик попал в Крым по Крымскому мосту

Дали детям автоматы: сеть разозлил "скрепный шабаш" оккупантов в Крыму

twitter.com/KrimRt

"Поезд поБеды прибыл… В*та устроила песнеплясочный шабаш", – добавил блогер КРЫМский бандеровец.

По сообщениям пророссийских пропагандистских СМИ, "Поезд победы" прибыл на привокзальную площадь Керчи ровно в 11:00. Отмечается, что керчане "становились в очередь, чтобы сфотографироваться на фоне поезда и с участниками экспозиции".

Дали детям автоматы: сеть разозлил "скрепный шабаш" оккупантов в Крыму
Дали детям автоматы: сеть разозлил "скрепный шабаш" оккупантов в Крыму
Новости
Хвастались медалями от Путина: в сети показали захвативших Крым российских моряков

На фото, сделанных во время празднования, видно, что многих детей одели в советскую военную форму, некоторые держат в руках оружие.

Дали детям автоматы: сеть разозлил "скрепный шабаш" оккупантов в Крыму
Дали детям автоматы: сеть разозлил "скрепный шабаш" оккупантов в Крыму
Дали детям автоматы: сеть разозлил "скрепный шабаш" оккупантов в Крыму
Дали детям автоматы: сеть разозлил "скрепный шабаш" оккупантов в Крыму
Дали детям автоматы: сеть разозлил "скрепный шабаш" оккупантов в Крыму
Дали детям автоматы: сеть разозлил "скрепный шабаш" оккупантов в Крыму
Дали детям автоматы: сеть разозлил "скрепный шабаш" оккупантов в Крыму
Дали детям автоматы: сеть разозлил "скрепный шабаш" оккупантов в Крыму
Дали детям автоматы: сеть разозлил "скрепный шабаш" оккупантов в Крыму
Дали детям автоматы: сеть разозлил "скрепный шабаш" оккупантов в Крыму
Дали детям автоматы: сеть разозлил "скрепный шабаш" оккупантов в Крыму
Дали детям автоматы: сеть разозлил "скрепный шабаш" оккупантов в Крыму

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что Украина вернет Крым только в случае полного вхождения в состав РФ.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости Крымафотографии
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Яковлев Валерий
Яковлев Валерий
У вас забыли спросить
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения