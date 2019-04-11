Дали детям автоматы: сеть разозлил "скрепный шабаш" оккупантов в Крыму

В Керчи в аннексированном украинском Крыму оккупанты устроили "скрепный" праздник в честь 75-летней годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Мероприятие 11 апреля провели в милитаристском стиле, кроме того, в Керчь прибыл так называемый Поезд победы. Соответствующие фото появились в сети.

"Паровоз победы, мчащийся в никуда", – прокомментировала празднование блогер с ником RoksolanaToday&Крым.

twitter.com/KrimRt

"Поезд поБеды прибыл… В*та устроила песнеплясочный шабаш", – добавил блогер КРЫМский бандеровец.

По сообщениям пророссийских пропагандистских СМИ, "Поезд победы" прибыл на привокзальную площадь Керчи ровно в 11:00. Отмечается, что керчане "становились в очередь, чтобы сфотографироваться на фоне поезда и с участниками экспозиции".

На фото, сделанных во время празднования, видно, что многих детей одели в советскую военную форму, некоторые держат в руках оружие.

Крым. Поезд поБеды сегодня прибыл в оккупированную российскими нацистами Керчь. Вата устроила песнеплясочный шабаш https://t.co/0bM6uVlsAJ pic.twitter.com/n0K361EJE7 — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 11 квітня 2019 р.

Керчь

Паровоз победы мчащийся в никуда pic.twitter.com/kj426g5NyK — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 11 квітня 2019 р.

Керчь

Это еще шабаш,или уже праздник со слезами на глазах? pic.twitter.com/pwa7U0ogy3 — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 11 квітня 2019 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что Украина вернет Крым только в случае полного вхождения в состав РФ.

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