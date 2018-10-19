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''Чудесное утро'': известного журналиста облили фекалиями

6.7тЧитать материал на украинском

На Полтавщине неизвестные облили нечистотами известного журналиста и общественного активиста Дмитрия Гнапа.

"Замечательное утро, друзья. Сессия Полтавского облсовета встречает нас "титушками" и ведром нечистот. Депутаты забаррикадировались внутри и собираются продолжить дерибан газовых месторождений. Пытаемся пройти в зал заседаний, чтобы помешать мерзавцам воровать", – сообщил сам Гнап в Facebook.

Как заявила журналистка Кристина Бердинских, сотрудники полиции отказались принимать заявление Гнапа, проявив бездействие. По ее словам, инцидент произошел в Шишаках Полтавской области.

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''Чудесное утро'': известного журналиста облили фекалиями
''Чудесное утро'': известного журналиста облили фекалиями

"Вокруг куча полиции. Ни один полицейский не реагировал! Титушками управляет Сергей Чередниченко, глава полтавских титушек", - добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в центре Киева фекалиями облили двух нардепов.

Персоны
Дмитрий ГнапХристина Бердинських
Место
Украина
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Мабуть, його спонор коломойський щось там втрачає. Заслужив це ти, гнап!
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Компасов Джип
Компасов Джип
Какой большой им термос с фекалиями Константинополь дал - на всех хватает!
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Barmaleev Andrey
Barmaleev Andrey
Каждый делиться тем чего у него много вот НА украине много говна например
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