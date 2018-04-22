Что ждет Донбасс и Россию: названы четыре сценария

Донбасс могут ждать четыре сценария развития событий: от мирного возвращения региона до отказа от него.

Таковы результаты экспертного опроса касательно оценки наиболее вероятных сценариев развития ситуации на Донбассе от аналитиков Украинского института будущего (УИБ), пишет "Новое время".

Отмечается, что самый устойчивый сценарий: консервация нынешней ситуации до 2020 года - до момента появления в Украине новых президента и парламента. Его вероятность оценивается в 75%.

Второй сценарий - мирное возвращение по двум вариантам - “троянский конь” и “миротворческая миссия”. Вероятность - 18%.

“Троянский конь” фактически означает выполнение Минских договоренностей по российскому варианту: оккупированные территории перейдут под формальную юрисдикцию Украины.

“Миротворческая миссия” - ввод в регион ограниченного контингента иностранных миротворцев под международным мандатом.

Сценарии №3 и №4 - отказ Украины от оккупированных территорий и аннексия их Россией, а также возвращение Донбасса военным путем, по мнению экспертов, являются менее вероятными - 5 и 2% соответственно.

Как сообщал "Обозреватель", в субботу, 21 апреля, работу КПВВ "Гнутово" в зоне АТО приостанавливали из-за обстрелов в районе Пищевика и Павлополя со стороны боевиков.