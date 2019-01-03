''Что за ирод вас погубил?!'' В Виннице похоронили убитых под Новый год детей и женщин. Фото и видео 18+

В четверг, 3 декабря, в Виннице простились со зверски убитыми накануне Нового года двумя детьми и двумя женщинами.

Как передает "33 канал", родные и друзья погибших собрались под подъездом на улице Василенко, 6. Они до сих пор не понимают мотивов убийцы, который погубил всю семью: 3-летнюю Светланку и 7-летнего Дениса, их маму Надежду и бабушка Валентину.

"Боже, боже! Что же это за ирод вас погубил? Как это можно своих детей и маму? Какой это суд сможет разобраться? Разве что божий на небе... Слез и горя не хватит во всем мире!" — задавались вопросом их близкие.

Как сообщал OBOZREVATEL, подозреваемым в убийстве женщин и детей был объявлен мужчина, который и сообщил полиции о массовом убийстве. Он оказался отцом погибших детей, а также мужем одной из убитых женщин.

Накануне суд избрал ему меру пресечения, заключив под стражу до 28 февраля. В ходе заседания подсудимый практически все время сидел с закрытыми глазами, заявив, что практически ничего не помнит из того, что произошло вечером 31 декабря.